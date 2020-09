Dečko Jelene Gavrilović bila je jedna od glavnih tema tokom prošle i početkom ove godine. Iako o svom emotivnom partneru Dariu nije želela previše da priča u medijima, sreću nije mogla da sakrije. Zajedničke fotografije koje je objavljivala na “Instagramu” dokaz su da je konačno srela čoveka svog života.

– On ne želi da se eksponira medijski, nije momak koji se bavi ovim poslom. Nekako koliko god da bih ja nekada i možda želela da on bude tu, a biće prilike naravno, njemu je komotnije da bude sa strane. Kada je takva situacija, onda partner mora to da ispoštuje – rekla je Jelena prošle godine za domaće medije i priznala da priželjkuje da postane majka.

– Imam već imena za decu. Sve sam smislila. Ipak, znaš li šta mislim da će se desiti na kraju? Uopšte neće biti tako kako sam planirala. Život je toliko nepredvidljiv da nikad ne znaš šta može da se desi. Treba pustiti da se stvari dese spontano – rekla je lepa glumica.

Dečko Jelene Gavrilović glavni je “krivac” za njen osmeh

I taman kada je pronašla svoju mirnu luku, počela da planira brak i porodicu dogodila se korona. Nastupilo je vanredno stanje, izolacija i svi poslovni planovi su stopirani.

– Ova pandemija je nadirektnije uticala na profesije koje su oslonjene na izvođenje pred publikom, tako da je pre svega pauziran rad u pozorištima, a brojni inostrani projekti su odloženi. Korona je uticala da usporim ritam. Počela sam mnogo više da komuniciram onlajn, kastinzi su postali onlajn, smanjeni su susreti uživo, tako da ima dosta promena kod mene – rekla je Jelena u intervjuu za “Blic” i dodala:

– Imam sreće da sam prethodnih godina mnogo radila, tako da sada mogu da nadoknadim pauzu zbog pandemije.

I dok je na poslovnom planu opravdano nastupilo zatišje u njenom emotivnom životu strasti i ljubavi nikada više nije bilo. Na pitanje koliko ju je ljubav održala pribranom tokom pandemije, glumica je odgovorila:

– Ljubav je najvažnija u životu, zahvalna sam što je imam.