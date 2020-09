Mia Borisavljević – veridba od pre neki dan oduševila je javnost, ali je pevačica odlučila da javno kaže o čemu je reč i da li se udaje.

– Mi smo šou što se toga tiče. Ja imam dva “neverenička prstena”! Taj prvi koji mi je Bojan dao mu se nije dopao posle određenog vremena i govorio mi je uvek da će mi kupiti novi, lepši i sad me je iznenadio u Turskoj – kroz osmeh je rekla Mia.

Bojan je odlučio da svojoj voljenoj prsten pokloni na porodičnom odmoru u Turskoj, a trema ga je načisto obuzela.

– Sedeli smo na nekom doku na moru, onako sami, on kao:”Hajde da sednemo ovde”, reko’ ‘ajde. Baš mi je izgledalo kao da treba da se smuvamo prvi put, ja gledam – nešto se sprema! Ja ga pipnem, on mokar ceo, majica cela mokra! Ja kažem:”Šta je bre tebi?”, on izvadi prsten i kaže: “Jao, imam tremu!” – duhovito je ispričala pevačica u emisiji “Premijera”.

Mia Borisavljević – Veridba je bila lažna

Iako su skoro svi mediji preneli da će Mia i Bojan napokon stati pred matičara i izgovoriti sudbonosno “Da”, to se izgleda neće dogoditi. Pevačica priznaje da je Bojan nije pitao da se uda za njega.

– Nije, ne, preznojio se čovek, dao mi prsten i više ništa nije ni mogao da me pita. Mislim, mi smo po svim zakonima i pravima muž i žena pošto imamo dete, ali nismo vereni niti planiramo – zaključila je Mia u pomenutoj emisiji i razočrala armiju fanova što je neće videti u venčanici u skorije vreme.