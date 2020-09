Neven Bošković – korona ga je načisto slomila

Nekadašnji maneken, poslednjih decenija ugledni beogradski ugostitelj Neven Bošković (67) u proteklih mesec i po vodio je borbu za život u Kliničko-bolničkom centru Dr Dragiša Mišović, gde se lečio od virusa korona i komplikacija koje su dovele do upale oba plućna krila.

Pošto je nedavno otpušten iz bolnice na kućno lečenje, oseća se dobro, a vreme provodi u svom stanu uživajući u hrani, koju duže nije mogao da okusi. Boravak u medicinskoj ustanovi rezultirao je velikim gubitkom na težini.

– U bolnici sam za šest nedelja smršao 15 kilograma jer nisam jeo ni pio 17 dana. Skoro sve vreme sam nosio masku ili bio na kiseoniku. Najteži trenutak doživeo sam kad sam imao temperaturu, praćenu groznicom, koja je trajala puna tri dana i usled koje je moj imunološki sistem oslabio, posle čega su mi oba plućna krila bila zahvaćena upalom. Nisam ni bio svestan koliko je ozbiljna moja zdravstvena situacija. Prvi skener pluća pokazao je da imam ozbiljnu upalu koja se obično završi na raspiratoru. Ja sam se, na sreću, izborio s tim – kaže Neven za magazin “Gloria”.

Nevena Bošković – korona je sada prošlost

Neven ističe da mu je u najgorim momentima podršku davala porodica, pre svega supruga Nikoleta i kćerka Anja, ali i brojni prijatelji.

– Bio sam u kontaktu s porodicom, a javilo mi se i mnogo prijatelja i to mi je davalo snagu. Kako je u tim trenucima bilo mojoj supruzi i kćerki, to samo one znaju, s obzirom na to da su usled brige za mene i moje zdravlje i one drastično oslabile. Komunicirali smo preko video-poziva, iako ja nisam bio u mogućnosti da govorim i samo sam klimao glavom. One su pričale sa mnom i bodrile me.

Uprkos tome što je bilo dana kad se borio za svaki udah, nije gubio veru da će se sve dobro završiti.

– Pozitivno sam razmišljao, mislio sam na porodicu i prijatelje, moje skijaše, motoriste s kojima imam još mnogo planova. Poslednjih dana u bolnici dobro sam se osećao i video sam svetlo na kraju tunela. Kada je snimak pluća konačno pokazao poboljšanje, doktori su me pustili kući.

Naglašava da je virus korona ozbiljan protivnik i da ne bi želeo više da ga oseti na svojoj koži.

– Korona je gadna, teška i podmukla bolest i ne bih voleo da ponovo imam posla s njom, bar ne u ovom obliku u kom sam je ja doživeo. Iz ovog iskustva naučio sam da moram biti oprezniji u budućnosti mnogo više nego ranije. Sada posmatram neke stvari na drugačiji način i shvatam koliko je zdravlje važno. Hvala bogu što sam živ – zaključuje Neven Bošković za magazin “Gloria”.