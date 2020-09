Kraljica Elizabeta – ljubavna priča koja je kroz život prati svima je dobro poznata. Princa Filipa upoznala je kada je imala svega trinaest godina. Iako su se njihovom braku mnogi protivili, 1947. izgovorili su sudbonosno da. Ipak, ono što je mnogima manje poznato je da je kraljica pre princa Filipa imala svoju prvu ljubav.

Kako prenose strani mediji, prva simpatija kraljice Elizabete, javnosti nepoznat muškarac, preminuo je prošle nedelje, a vest o njegovoj smrti pogodila je kraljicu.

Kraljica Elizabeta – ljubavna priča počela je nešto pre susreta sa Filipom. Kada je imala samo dvanaest godina, gajila je prijateljske odnose, ali i simpatije prema čoveku, koga strani mediji oslovljavaju sa Džon. Kada je neko zapita za prvu ljubav, ona bi uvek navodila baš Džona, mladića sa kojim se prvi put poljubila i koji joj je bio prva simpatija.

On se u to vreme sa roditeljima preselio u Dansku, gde je ostao da živi do kraja života.

– Nekoliko puta stupili su u kontakt, popričali bi i sa osmehom se setili dana kada su bili deca. Kraljica ga je izuzetno cenila. Njegova porodica prenela joj je vest o njegovoj smrti. Porodici je rekla da će ga zauvek pamtiti, a zatim se povukla u sobu. – prenosi reči izvora portal “New Idea”.

Kako je i princ Filip bio bolestan, a i njeno zdravstveno stanje je sve lošije, kraljica je uplašena i ova vest ju je dodatno potresla.