Svetski dan prevencije samoubistava obeležava se 10. septembra, a tim povodom inicijativa „Za tebe – važno je“ objavila je na društvenim mrežama post u kome, između ostalog, piše: „Zapalite sveću u blizini prozora u 20 sati. Setite se voljene osobe koju ste izgubili. Dajte podršku preživelima posle pokušaja samoubistva.“ Inicijativu je u decembru 2018. godine pokrenula An Mari Ćurčić, novinarka televizije „Al Džazira“. Mesec dana ranije njena ćerka Marija sebi je oduzela život. Svi je pamte kao veoma lepu i energičnu devojku, koja je delovala toliko zadovoljno da se sticao utisak da je ceo svet njen. Širila je optimizam i osvajala osmehom, a onda se odjednom desila tragedija, posle koje je ostalo bezbroj pitanja – zašto. Odgovora nije bilo. Ni objašnjenja.

Svesni koliko joj je kao majci teško da govori o ovoj temi, ali imajući u vidu predanost kojom skreće pažnju na važnost mentalnog zdravlja, na početku razgovora pitali smo An Mari može li proglašenje i obeležavanje svetskog dana nekog problema ili pojave dovesti do bilo kakvog pozitivnog pomaka.

– Navodi nas da bar tog trenutka razmislimo o nečemu. Živimo u vremenima u kojima je sve kratkog daha, ali ne smemo da reagujemo samo tog jednog dana. Tu nema mesta za staru floskulu „svako čudo za tri dana“, već treba sistemski raditi na državnom nivou, a mi kao pojedinci treba da imamo mogućnost da dođemo do informacija i da nas kontinuirano obrazuju kako bismo mogli postepeno da menjamo odnos prema mentalnom zdravlju, jer je problem suicida prevashodno vezan za mentalno, psihološko i, u krajnoj liniji, emocionalno zdravlje.

Da li vam se ljudi obraćaju za pomoć?

– Da, preko privatnih poruka. Ne mogu da im dam neki pametan savet jer nisam stručnjak, ali mogu da ih uputim na one koji jesu jer u tome i jeste suština. Kada vas boli kičma ili grlo, otići ćete kod lekara, pa zašto onda ne biste isto uradili i kad vas boli duša? Tražiti pomoć nije sramota. Međutim, bez obzira na napravljene pomake, još uvek je mentalno zdravlje u velikoj meri tabu tema. Predrasude su ogromne, stereotipi još veći, a o stigmatizaciji osobe sa mentalnim poteškoćama da ne govorim. Lako će vam se nalepiti etiketa da ste ludi, a ne daj bože da svoj problem rešavate u okviru klinike „Laza Lazarević“ ili da idete na terapiju u Institut za mentalno zdravlje.

Da li nas upravo te etikete i stereotipi vode ka onome što se naziva „nasmejana depresija“?

– Zapravo, ukazuje na to da se stidite da kažete da niste dobro, a prisutan je i imperativ sreće, koji se nameće putem medija i društvenih mreža. Morate da nosite osmeh od uha do uha, morate da budete skockani i lepi, zna se koji obim struka i grudi je prihvatljiv… Hajde, izborite se s tim, pogotovo kad ste mladi, a vaši roditelji nisu tokom svog odrastanja naučeni da mnogo govore o osećanjima. Takozvane loše emocije nisu dozvoljene. Neprihvatljivo je da budete tužni, ne smete da budete ljuti… Moramo naučiti da je svaka emocija potpuno validna. Poenta je da vladamo njima, ali ne tako što ćemo ih potisnuti već što ćemo naučiti da s njima izađemo na kraj. Da se vratim na „nasmejanu depresiju“… Ako se svakodnevno ponašate suprotno od onoga kako se osećate, a nemate razumevanje čak ni u okviru vlastite porodice, o okruženju i da ne govorim, ostaće duboki ožiljci na duši, kojima je potrebno mnogo vremena da se zaleče, no i to je moguće.

Svojevremeno smo pročitali da je vaša porodica imala stručnu pomoć.

– Zvuči paradoksalno, ali sreća je kad u takvoj tragediji znate kome treba da se obratite. I moj suprug i ja vaspitavani smo da o svemu možemo da razgovaramo, a opet nam se dogodilo to što se dogodilo. Garancije nema. Bol će biti večan, ali uz pomoć stručnjaka, radeći na sebi – a kad to kažem, ne mislim na lajfkouč varijante – doći ćete do određenog olakšanja. To je suviše duboka trauma da biste mogli sami da se s njom nosite.