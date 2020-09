Ksenija, Ivana i Sanja su popularni trio, koji svakim svojim pojavljivanjem pravi pometnju. Njih tri su prelepe “Hurricane”, a svaka od njih je podjednako važan član popularnog benda. Svaka je na svoj način atraktivna, a što se njihovog uspeha tiče, javnost je podeljena.

Dok jedni misle da popularne lepotice očekuje sudbina grupe “Models”, drugi smatraju da će popularni trio opstati i da ih čeka neverovatan uspeh. Njihova prva pesma “Favorito” pokupila je brojne simpatije publike. Ipak, najveći uspeh definitivno im je plasman na “Evroviziju”, a sada je Ksenija Knežević dala nagoveštaj – “Hurricane” pred raspadom.

Naime, tokom gostovanja u emisiji “AmiGi Show” Ksenija je odgovorila na škakljivo pitanje i odgovorom zbunila javnost.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели HURRICANE (@hurricane_official) дана 10. Сеп 2020. у 1:09 PDT



Na pitanje: Da li bi napustila “Hurricane” za milion dolara? Ksenija je odgovorila kratko i jasno:

– Da.

Ovakvim odgovorom, Ksenija je mnoge navela da se zapitaju da li su “Hurricane” pred raspadom?

Ipak, sudeći po energiji koja krasi prelepi trio, one će još dugo nastupati zajedno. To naravno ne znači da između njih nikada ne dolazi do sukoba, kako su jednom prilikom i navele u intervjuu za naš portal.

– Nije nam baš lako kad se pojavi taj uragan (slabijeg kapaciteta), ali brzo se ‘sanira’. Interes, interes i samo interes je rešenje u takvim situacijama. – istakle su one da na taj način rešavaju međusobne uragan-sukobe.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели HURRICANE (@hurricane_official) дана 13. Мар 2020. у 4:15 PDT

– Međusobno jedna drugoj ‘idemo na živce’ uglavnom zbog sitnica i to su obično tvrdoglavost, nemarnost, ali i to je nešto preko čega prelazimo. – rekle su tom prilikom.

Na pitanje da li svaka u grupi ima svoju funkciju, odgovorile su kroz osmeh:

– Zvanično ne, nezvanično da. Sanja nam je uvek virtuelni šef i ministar za vanredne situacije. Ivana je tu za sve što se tiče stajlinga, a Ksenija advokat i uzbunjivač.