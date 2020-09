Porodila se Sofija Milošević, a srećne vesti podelio je ponosni tata Luka Jović. Sofija se porodila u jednoj bolnici u Madridu i na svet donela zdravog dečaka.

Luka je na svom “Instagramu” objavio i prvu zajedničku fotografiju srećne porodice, a ono što je privuklo posebnu pažnju je da je mama Sofija prelepa.

Sudeći po fotografiji, sve je prošlo u najboljem redu, a mama i beba se dobro osećaju.

Poznati par verio se prošlog meseca u Italiji, a o romantičnom činu Sofija je ovako govorila:

– Neverovatan je osećaj. Oduševljena sam kako je uspeo da sakrije do poslednjeg trenutka tako da ni u jednom momentu nisam posumnjala o čemu se radi. Bilo je veoma romantično i, slobodno mogu reći, nestvarno. U jednom momentu čula sam kako ljudi s ostrva aplaudiraju našoj ljubavi i Lukinom potezu.

Ubrzo zatim, vratili su se u Španiju gde su i nameravali da se Sofija porodi.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели SOFIA (@sofijamilo) дана 26. Авг 2020. у 10:08 PDT



Oboje su bili veoma uzbuđeni dolasku prvog zajedničkog deteta, a Sofija je u jednom intervjuu za naš magazin istakla da se Luka veoma raduje drugom sinu i da želi još dece.

– On već planira treće. (smeh) Bio je veoma srećan, ali za razliku od mene, a upravo zato što već ima dete, potpuno je spreman za sve što nas očekuje. To njegovo iskustvo mnogo mi znači kad idemo na ultrazvuk, dok brinem da li će sve biti u redu… Luka tačno zna kad treba da mi kaže “nisi debela, već trudna” ili “lepa si”, jer lagala bih kad bih rekla da nema dana kad mi se uopšte ne dopada ono što vidim u ogledalu. Teško se navikavam na to da ne mogu da obučem ni jednu suknju ili farmerke koje sam ranije nosila. Uvek sam se šalila da ću kad budem trudna, biti kao slonica, jer ću sebi dozvoliti da jedem sve što poželim, ali – nisam imala predstavu kako će to konkretno izgledati.