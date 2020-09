Da li ste spremni? Za EON pakete koji uvek daju više

Svi novi SBB korisnici do kraja oktobra mogu da iskoriste fenomenalnu akciju, prvih 6 meseci po 1 dinar za EON pakete koji sadrže televiziju, internet i telefoniju ili 3 meseca po 1 dinar za uslugu televizije i interneta u EON Duo Net ili televizije u EON TV paketima.

Ukoliko izaberete EON Full paket sa internetom, televizijom i telefonijom, gledaćete najatraktivnije HBO Premium sadržaje 12 meseci promotivno na kanalima HBO1, HBO2, HBO3, HBO OD, HBO GO, Cinemax1 i Cinemax2.

Uz prenos fiksnog broja u SBB mrežu i paket koji u sebi sadrži telefoniju, novi korisnici dobijaju i dodatan promo mesec po 1 dinar.

Zašto da izaberete EON paket ?

Zato što možete da imate najbrži internet do 500 Mbps u Giga gradovima (Beograd, Novi Sad, Subotica, Gornji Milanovac, Pančevo, Kragujevac, a uskoro i Niš) u EON Premium paketima, a uz Giga dodatak i do 1 Gbps, do 250 Mbps u EON Full i do 150 Mbps u EON Light paketima. Samo u okviru SBB ponude možete da gledate najkvalitetniji TV sadržaj na kanalima Nova S, N1, Nova Sport, Sport Klub, Cinemania, Pikaboo i mnogim drugim.

Zato što EON svaki TV pretvara u Smart TV i daje super funkcionalnosti – personalizovani sadržaj , EON Kids profil, naprednu funkciju vraćanja TV sadržaja do 7 dana unazad, Video klub sa preko 18.000 atraktivnih naslova uz sliku i zvuk najvišeg kvaliteta, mogućnost gledanja Youtube-a preko TV-a, igranje igrica i ostalo. Pored toga, uz EON aplikaciju možete da gledate sadržaj na bilo kom mobilnom uređaju, tabletu, računaru ili Smart TV-u.

Zato što ako izabereš EON Full paket možeš da uštediš i do 50.000 dinara.

Nismo zaboravili ni postojeće korsnike koji prelaskom na EON pakete, koji sadrže televiziju, internet i telefoniju, mogu da uživaju u bogatijem sadržaju po ceni paketa koji trenutno koriste, do narednih 12 meseci.

Iskoristite ovu fenomenalnu akciju do kraja oktobra i doživite iskustvo vrhunskih inovativnih usluga televizije, interneta i telefonije uz EON pakete!