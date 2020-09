U oblasti lepote i nege postoje mnoga pogrešna uverenja, a jedno od najpogrešnijih je da je glatka koža, oslobođena dlačica, važna samo tokom leta.

U korenu tog uverenja stoji činjenica da je tokom toplih dana naša koža otkrivenija pogledima okoline. Ali, svaka žena i muškarac, priznaće vam da im je važno da glatku kožu bez dlačica imaju tokom cele godine. Kako zbog ličnog doživljaja svoje kože i uživanja u glatkom dodiru, tako i zbog svečane haljine koja otkriva ramena i ruke, raskopčane košulje ili bluze sa dekolteom, mini suknje, svilenih čarapa…koje otkrivaju njihovu kožu pogledima drugih.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели dr Antonela Vučetić (@derma_viva_cacak) дана 28. Авг 2020. у 10:22 PDT

Ono što nas najčešće sprečava da glatku kožu bez dlačica imamo tokom cele godine su vreme i novac koje ova „procedura“ iziskuje.

Od pojave laserske epilacije, ove prepreke su prilično otklonjene, jer se dlačica na telu i licu, uloživši vreme i novac jednom, možemo osloboditi zauvek!

Slične Vesti No Content Available

A, odnedavno to je postalo još jednostavnije jer se na tržištu pojavio Soprano TITANIUM laser, najefikasniji, najbrži i najbolji laser za trajno uklanjanje dlačica s tela i lica na svetu.

Dermatološka ordinacija Derma Viva iz Čačka, među prvim je u Srbiji koje nude ovu uslugu.

Zašto je epilacija Soprano TITANIUM laserom drugačija od drugih tehnika laserske epilacije pitamo dr Antonelu Vučetić, specijalistu dermatovenerologije, koja je ovaj centar lepote i zdravlja, već popularan i prepoznatljiv u celoj Srbiji, osnovala pre 13 godina.

“Alma Soprano TITANIUM laser je prvi na svetu po izboru pacijenata i najboljih svetskih klinika”, kaže dr Antonela i dodaje: “U pitanju je najefikasniji i najbrži, a vrhunski bezbedan medicinski laser zahvaljujući kojem tretman epilacije traje mnogo kraće. Za tretman pazuha potreban je 1 minut, ruku 5, a noge 7 minuta.

Po čemu se, u smislu principa rada, ovaj laser razlikuje od drugih?

Princip rada Alma Soprano TITANIUM lasera se zasniva na superiornoj 3D tehnologiji koja omogućava delovanje 3 lasera u jednom aplikatoru. Tri talasne dužine deluju na tri dubine u koži i na taj način laserskim snopom zahvataju stabljiku, koren i matične ćelije u korenu dlake što garantuje potpunu destrukciju i trajno uklanjanje dlaka, jer bez matičnih ćelija nema ponovnog rasta.

Kažete da je epilacija Soprano TITANIUM laserom bezbolna. Kako je moguće postići takvu efikasnost, a da pacijent ne oseća bol i koža ne bude oštećena?

Vaše pitanje je sasvim razumljivo jer laserska tehnologija inače radi na principu postepenog zagrevanja kože do temperature koja oštećuje folikul dlake. Ali, Soprano TITANIUM koristi naprednu ICE Plus tehnologiju za hlađenje koja konstantno hladi kožu tokom celog tretamana. Zahvaljujući tome procedura je prijatna i bezbedna za sve tipove kože, čak i za osetljivu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели dr Antonela Vučetić (@derma_viva_cacak) дана 12. Јун 2020. у 1:52 PDT

Do sada je važilo pravilo da se epilacija radi tokom zime i u proleće jer koža ne sme da bude tamnija, to jest osunčana. Da li to važi i za ovaj laser?

To pravilo je važilo za lasere starije generacije, ali epilacija Soprano TITANIUM laserom može da se radi u bilo koje doba godine, na svetloj ili tamnoj koži. Takođe maksimalno je efikasna bez obzira na gustinu, boju ili debljinu dlaka.

Informišite se o septembarskoj akciji, saznajte više i rezervišite svoj termin Soprano TITANIUM epilacije u centru Derma Viva u Čačku pozivom na: 032 327 524 ili 066 327 524, i online prijavom na www.dermaviva.rs.