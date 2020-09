Posle duge borbe sa bivšim suprugom Milanom Popovićem, Severina je izgubila starateljstvo nad sinom, a mnoga prava koja bi kao majka trebalo da ima su joj uskraćena. Severinin sin, preslatki Aleksandar, majku može da viđa dva dana tokom nedelje, kao i svakog drugog vikenda. Ipak pevačicu posebno pogađa, što je onemogućena da prisustvuje najvažnijim trenucima u njegovom životu.

Naime, Severinin sin krenuo je u treći razred, a ona nije imala prilike da mu pomogne da spakuje ranac i da mu oči u oči poželi sreću. Ipak, ovaj za nju veoma važan dan, obeležila je dirljivom fotografijom na “Instagramu”.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina) on Sep 7, 2020 at 1:58am PDT



Kako prema sudskoj odluci i zahtevima svog bivšeg supruga nema pravo da na društvenim mrežama podeli sliku svog deteta, ona je objavila Aleksandrov crtež uz dirljive reči:

– Srećno svim roditeljima. Oružajmo se s puno strpljenja… Mi smo krenuli u 3. razred! Ne smem da podelim fotografiju sina kao sve druge mame, ali mogu njegov crtež, na koji sam jako ponosna. Srećno, ljubavi mamina – napisala je ona.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina) on Jun 28, 2020 at 3:04am PDT



Podsećamo, kada je sud izrekao svoju odluku, pevačica je govorila ovako:

– Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta i to iščekivanje odluke je bilo najgore, ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, retko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom detetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim.

A svojom strpljivošću, poštovanjem zakonskih mera, kao i beskrajnom ljubavlju i podrškom, pokazala je da je baš takva, dobra, zdrava i prisebna majka, koja jako nedostaje svom sinu.