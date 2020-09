Princ Hari i Megan Markl odlučili su da zaista krenu život iz početka. Kupili su novu prelepu kuću u Santa Barbari, udaljenu od paparaca i medija koji su ih mesecima opsedali. Ali najnovije vesti koje stižu iz Amerike govore da su princ Hari i Megan spremni i za novi poslovni poduhvat. Njihova holivudska karijera polako počinje da se ostvaruje.

Prince Harry and Meghan Markle land mega deal with Netflix to produce films and documentaries https://t.co/05gTvCMBpB

