Vest da je Nikol Poturalski (27) nova devojka Breda Pita odjeknula je kao bomba. Ipak, ono što je još više šokiralo javnost je činjenica da je Nikol već udata. Danima su svetski mediji težili da otkriju kako izgleda suparnik Bred Pita, a sada su fotografije supruga mlade nikol preplavile društvene mreže.

Suprug nove izabranice Breda Pita, Roland Mari (68) fotografisan je u svom restoranu u Berlinu. Pomenuti restoran je i mesto na kome su se Bred i Nikol prvi put sreli pre tačno godinu dana.

EXCLUSIVE: Jilted husband of Brad Pitt’s new lover Nicole Poturalski seen for the first time since German model ran off with Hollywood heart-throb https://t.co/zhuVacS7DD

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 31, 2020