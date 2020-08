Dok u svojoj oazi u Babama čeka da postane “jedna od njih”, Maja Volk govori o prednosti porođaja kod kuće.

Sa Majom Volk čuli smo se proletos povodom lepe vesti – da će postati baka. Tada je njena ćerka Milena bila u prvom tromesečju i polako počinjala da se upoznaje sa onim što je očekuje. Dok se u oktobru porodici ne pridruži još jedan član naša sagovornica, simbolično, dane provodi u Babama, u svojoj zelenoj oazi podno Kosmaja, umesto uz šum mora sa suprugom Nikosom, od kojeg je zbog epidemije već mesecima razdvojena.

‒ Kada smo se u martu videli poslednji put, smejala sam se njegovim rečima: “Vidimo se za Božić”. Nažalost, izgleda da je bio vizionar. Imala sam kupljenu kartu za 6. jul, ali je granica zatvorena dan ranije. Tuga, gnev i očaj samo su neka od osećanja koja nas mesecima obuzimaju. Razgovaramo satima, uveče gledamo iste filmove, pa se čujemo kad su reklame. Juče je prvi put ovog leta otišao na more, do naše pećine u Varkizi, i ubrzo se vratio kući ne umočivši ni prst u vodu. Zakleo se da više nikad neće otići na more. Ljubav će, naravno, pobediti ovo zlo, a kad kažem zlo, ne mislim na virus. Ali, ukus gorčine još ne prolazi ‒ priča nam Maja setno i otkriva kako se njena ćerka priprema za ulogu mame.

‒ Sada se ostvaruje ta suptilna veza majke i deteta. Milena mi kaže da bebac voli da sluša “Dorse”, tada najviše “igra” u stomaku. Dani na relaciji Beograd‒Babe ispunjeni su odmorom, vežbama, ljubavlju. Na selu se letnje vrućine lakše podnose, puno je kiseonika, nema vesti, stresa, straha. Uveče, uz smeh, igramo “monopol” i “ne ljuti se, čoveče”. Ideje mi se roje neviđenom brzinom. Za koju godinu vidim u Babama mali zoološki vrt, patuljaste ovce, ponije, kuću na drvetu, igralište… U slobodno vreme oslikavam likove iz crtanih filmova koji će biti na zidu u bebinoj sobi. Naslikala sam Ferdinanda koji miriše cveće, snebivljivu aždaju koja voli prevrnutu tortu, tri kabaljerosa, bebi avion koji leti iznad Akonkagve i zimogrožljivog pingvina. Slede hrabri mali toster, rak Sebastijan i duh iz “Aladina”.

Budući da je kod Maje malo toga konvencionalno, niko se nije iznenadio kada je nedavno otkrila da će se porođaj najverovatnije “odigrati” kod kuće.

‒ Milena će odlučiti. Do tada uči, razgovara, razmenjuje informacije. Sigurno je da je porođaj pod ovakvim merama, zbog kojih trudnice decu na svet donose same – bez prisustva muža ili “dule” (žena koja pomaže tokom porođaja), sa maskama kroz koje ne može da se diše i gde se bebe odmah odvajaju od majki jer su, zaboga, rizične od kovida 19 ‒ opisan još pre pola veka u knjizi doktora Leboajea kao “rođenje u nasilju”. Ako Srbija želi da sebe zatre, da i to malo nataliteta sasvim zaustavi, na odličnom je putu sa ovakvim načinom porođaja.