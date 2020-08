U rođendanskoj retrospektivi života priseća se turbulentnih porodičnih događaja koji su je isklesali kao ličnost i odgovara na pitanje koje joj najčešće postavljaju – kad će ta svadba

Prošle subote, jedna od naših najlepših voditeljki napunila je 33 godine. Bio je to prvi rođendan u kome je, kako je rekla, u potpunosti uživala. Naravno, slavila ih je Dragana Kosjerina i ranije, ali sa 20% nostalgije. Žalila je što je “prošla još jedna godina”, a sve vreme je nešto čekala. Prvo da prođe tinejdžerski period, pa da dobije prvi posao, potom sledeći, zatim da ikrsnu neke nove prilike… Večito je imala utisak da očekuje najbolje godine, a onda je shvatila da ih upravo sada živi, uprkos nepovoljnim okolnostima u kojima se našao ceo svet. Na pitanje šta je poželela dok je gasila svećice na rođendanskoj torti, otkriva:

‒ Da moja porodica i ja budemo zdravi. Bezbroj puta smo čuli da je ova situacija svima promenila prioritete, ali ja sam uvek tako mislila. U vreme pandemije imali smo turbulentnih situacija, tokom kojih sam se uverila da ne mogu da funkcionišem kad moji nisu dobro. Jako sam vezana za porodicu.

Dragana Kosjerina – Svadba je morala biti odložena

Da nije pandemije, sada verovatno ne bismo radili rođendanski intervju, već priču o vašem venčanju, koje ste odložili.

‒ Svi pitaju “šta ćete dalje”, a ja uporno ponavljam da ne znamo, jer smo Bojan i ja odlučili da se time ne opterećujemo, budući da niko ne zna šta će biti i za deset dana. On ima mnogo prijatelja u inostranstvu i, sasvim logično, želi da dođu na venčanje. Mogli bismo da napravimo svadbu za mali krug ljudi, ali znam da njega to ne bi usrećilo. Sačekaćemo trenutak kada ćemo moći da sve normalno organizujemo. Nemamo razlog za žurbu jer ta formalnost ne utiče na naš odnos. Nama je najvažnije da dobro funkcionišemo.

Vas i Bojana je, u januaru pretprošle godine, upoznala zajednička prijateljica. Da li je susret bio slučajan ili je ona, u maniru nekadašnjih navodadžija, procenila da ste prava kombinacija?

‒ Kad god sam je pitala da li je pravila neke “kalkulacije”, rekla mi je da je celo njegovo društvo spontano pozvala da svrate te večeri. (smeh) Tvrdi da nije imala nameru, čak i ako je to istina, verovatno je podsvesno znala da smo ljudi koje treba spojiti.

Jeste li i vas dvoje to odmah shvatili?

‒ Posle upoznavanja u velikom društvu, dogovorili smo se da odemo na kafu. Bilo je to bez mnogo očekivanja, a kafa je trajala sedam sati. Kad nekome koga ste praktično tek sreli možete da kažete toliko toga, kad pričate o stvarima na koje ste ponosni ili ih se možda stidite, kad u nekome pronađete sagovornika pred kojim niste inhibirani, onda je to osoba sa kojom bi trebalo da provodite vreme. Nekad se iz takve situacije rodi prijateljstvo, a nekad, kao kod nas, romantičan odnos.

Pominjanje romantike podseća na vaše reči koje ste uputili Bojanu na „Instagramu“: “Znam kako dišeš i kako trepćeš. Nekad kad se gledamo, čini mi se, mogu da ti čitam misli… I opet me iznenadiš i zatekneš. I sve je, nekako, na svom mestu”.

‒ To sam napisala u Atini, na dan veridbe. Racionalna sam kada je potrebno, ali dozvolim sebi da me obuzmu osećanja. Kada me je zaprosio, bila sam istinski iznenađena, mada znam da bi se neko zapitao “kako kad živite zajedno”. Da, ali iako se znamo, osećamo i jedno od drugog očekujemo određene gestove, on je pronašao model da taj trenutak učini emotivnim i potpuno neočekivanim…