Nataša Vukoje – nesreća je promenila svakodnevicu!

Bivša košarkašica, a sada praktičar rekonekcije i učitelj kundalini joge, Nataša Vukoje pre oko mesec i po dana doživela je stravičnu nesreću u svom domu. Spremajući kašu za jednogodišnjeg sina Luku slučajno je pritisnula dugme za paljenje blendera i sebi odsekla prst. Umesto da tog dana proslavi godišnjicu braka sa svojim voljenim suprugom Horheom Mendesom, ona je završila u bolnici.

Na svu sreću, sjajan lekarski tim uspeo je da operacijom vrati Nataši prst, ali je onda usledio oporavak koji i dalje traje. Svakodnevica je dobila drugačiji ton, a mnoge stvari koje je odrađivala u trenu, naša bivša košrkašica sada nije u mogućnosti. Ona je sa pratiocima podelila veoma emotivna post u kom je otkrila šta joj najviše nedostaje.

– Cela ova situacija oko prsta, da li znate šta mi najteže pada? To što ne mogu da svojom decom da se grlim, da se valjamo po krevetu i radimo šta poželimo. To što će ovaj miš mali napraviti prvi korak, a ja ne mogu da ga držim za ruke da vežbamo zajedno. Samo to! Bol, šta je to, u poređenju sa svim ovim što sam navela. A ova najlepsa slika u poslednjih dva meseca, nastala je sada. U ovom trenutku, dok je tata sedeo pored nas, pa rekoh, brzo makar jednu fotografiju ovakvu da imamo – napisala je Nataša i rastužila brojne prijatelje i fanove.

Njen preslatki sin Luka pre nekoliko dana proslavio je i prvi rođendan, a kako je uvek raspoložena i pozitivna, lošim mislima nije dala da joj pokvare sreću.

– Dan u kojem sam slavila njegov prvi rođendan, novi pogled na životne situacije, svoju snagu… Svoj jasan stav, i svoj pogled na zivot. Samo ću reci hvala, sve ostalo govori moj osmeh – napisala je Nataša pored fotografije.

