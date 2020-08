Kejti Peri i Orlando Blum – ćerka je stigla!

Prelepe vesti stižu nam iz Amerike – Kejti Peri (35) i Orlando Blum (43) postali su roditelji preslatke devojčice koja se proteklih meseci sa nestrpljenjem iščekivala. Holuvudski glumac i njegova supruga do sada se nisu lično oglašavali povodom dolaska ćerke na svet, ali je informacija o njenom rođenju prvo osvanula na “Tviteru”.

– Dobrodošla na svet Dejzi Dav Blum – poručili su iz UNICEF-a čiji su Kejti i Orlando ambasadori. Preslatka fotografija u rekordnom roku obišla je svet.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom’s new bundle of joy.

“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter.”

— UNICEF (@UNICEF) August 27, 2020