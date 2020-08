Andrija Milošević i Aleksandra Tomić danas su u slavljeničkom raspoloženju. Duhovit, uvek raspoložen i nikada zlonameran, glumac je na svom “Instagram” profilu otkrio o čemu je reč. Naime, njegova dugogodišnja devojka Đeđa, kako je skoro svi zovu, danas slavi svoj rođendan. Andrija je smislio najoriginalniji način da joj isti i čestita, a mi vam čestitku prenosimo u celosti.

– Srećan ti rođendan, Đeđa. Ti se nećeš ljutiti da, baš danas, ljudima otkrijem i kako smo se upoznali – napisao je Andrija na svom profilu uvod, a onda nastavio:

– Nisko dole u sred trave,

gde obično viđaš mrave

ili bube, švabe, mare,

punoglavce u sred bare.

Gušterove zelembaće,

kad’ na suncu vreme traće.

Crve, gliste i stonoge,

kako trče bosonoge.

E tu dole, među njima

jedno biće čudno ima.

Malo biće, plave kose

što se kupa u kap rose,

na skakavcu ono jaše,

iglu kao sablju paše,

ima oči boje neba,

ono sve je što mi treba.

Kad sam bio strašno mali,

nas su dvoje upoznali.

Prevrto’ sam svaku među,

da pronađem moju Đeđu.

Sve dok jedan soko sivi,

ne reče mi gde to živi

i tada mi ljudi svanu,

ona živi na mom dlanu.

Na ovakve stihove nije ostala ravnodušna ni sama slavljenica, pa je odmah oduševljeno poručila svom voljenom:

– Obožavam te!

Aleksandra i Andrija već dugi niz godina uživaju u srećnoj emotivnoj vezi, a odim u ljubavi uživaju i u zajedničkom životu. Na pitanje da li je spremna da postane otac, Andrija je prošle godine za “Blic” rekao:

– Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi. Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti – ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu.