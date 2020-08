Leto je već na zalasku, a mnogima od nas čini se da nas je samo „okrznulo”, usled izostanka putovanja i dugih letnjih izlazaka do kasno u noć. Plaže smo zamenili sunčanjem na terasi, a festivale i koncerte Netflix-om i intimnim sedeljkama sa par prijatelja, što ne znači da je ovakav vid druženja manje zabavan. Potrebno je samo kreativno organizovati vreme i obezbediti odgovarajući ambijent, te vam stoga u nastavku donosimo nekoliko ideja kako da vaš dom postane novo hit mesto u gradu.

Samo vaša letnja oaza

Polazeći od pretpostavke da imate terasu, makar bila i sasvim mala, sada je pravo vreme da je dovedete u red – otarasite se svih nepotrebnih stvari koje tamo skladištite godinama, temeljno je očistite i spremni ste za dekoraciju. Pored mesta za sedenje i stočića, prostor obogatite interesantnim jastucima i prostirkama, kao i odgovarajućom rasvetom. Ponuda ove godine je i više nego bogata – od pletenih i staklenih fenjera, preko solarnih lampi, pa sve do nezaobilaznih mirišljavih sveća (koje su odlične i u borbi protiv komaraca). Priču zaokružite saksijskim cvećem ili vazama sa suvim ikebanama i vaši gosti osećaće se baš kao da su u bašti kafića.

Zabava iz pravog ugla

Iako ponekad prija da se posle napornog dana ispružimo i sami u miru pogledamo najnoviju epizodu omiljene serije, gledanje filmova, utakmica i igranje igrica, aktivnosti su u kojima najviše uživamo kada smo u društvu. Zahvaljujući prvom na svetu rotirajućem ekranu, koji se u zavisnosti od sadržaja koji prikazuje okreće horizontalno ili vertikalno, novi Samsung The Sero televizor definitivno će biti prava atrakcija među vašim prijateljima. Ovaj nesvakidašnji uređaj uvek omogućava pravi ugao gledanja, dok vrhunska Quantum Dot tehnologija čini svaki sadržaj nestvarno realističnim, sa stoprocentnim opsegom boja, bez obzira na stepen osvetljenosti svetlih i tamnih scena. U momentima kada se povede neka važna tema i ne želite da vam televizor odvraća pažnju, jednostavno odaberite jedan od pet režima koji kreiraju savršenu atmosferu u prostoriji – stilizovani digitalni sat, prikazivanje različitih umetničkih fotografija, slika i crteža, zatim vizuelnih animacija koje prate ritam muzike. Na kraju, tu je i sinemagraf opcija koja u savršenoj rezoluciji na ekranu prikazuje sadržaj sličan Desktop Screen Saver animaciji na računarima.

Do It Yourself kreativne ideje za sedenje

A kad krene da se traži mesto više ili se desi da nenadano svrati malo veće društvo, razmislite o jednostavnim, kreativnim rešenjima za sedenje. Veliki jastuci uvek su dobra opcija, kao i ponovo aktuelne drvene palete od kojih za malo novca možete napraviti gotovo sve od nameštaja – garnituru, sto, pa čak i krevet. Ukoliko imate volje i vremena, pokušajte da napravite moderan tabure od stare automobilske gume koju ćete obmotati kanapom, meblom ili starim prekrivačem.

Pojačaj, nek se čuje

Veče sa prijateljima ne može da prođe bez muzike, a Samsung The Sero televizor je neprikosnovena dopuna mobilnom telefonu ili laptopu. Dovoljan je samo jedan dodir ekrana i sadržaj sa telefona „preslikaće” se na ekran ovog televizora, kako bi svi u prostoriji mogli da vide i odaberu pravu YouTube plejlistu. Zahvaljujući gotovo nevidljivim zvučnicima u vertikalnom postolju ojačanim Dolby Digital Plus tehnologijom, The Sero emituje kristalno čist zvuk sa jakim basovima, za idealno karaoke veče. Ukoliko iznenada poželite da svi zajedno pogledate najnoviji spot o kome svi pričaju, ekran će se rotirati u horizontalni položaj, za kompletno video iskustvo.

Promućkan ili promešan?

Na kraju, jedina stvar koja nedostaje za savršenu noć kod kuće jeste čaša osvežavajućeg, domaćeg koktela. Bez obzira na to da li birate alkoholnu ili bezalkoholnu varijantu, ne bi bilo loše da nabavite osnovnu opremu, poput šejkera, dugačkih kašičica za mešanje ili cediljke – verujte nam na reč, isplatiće se. Sada vam fale još samo odgovarajuće čaše, malo dekoracije i zabava može da počne.