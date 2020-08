Katarina Grujić – bolest sa kojom se pevačica susrela tokom prošle godine obeležila je najteži period u njenom životu. Iako mnogi veruju da lepa Beograđanka živi život iz snova, ona je iskusila najtežu borbu, za život i iz nje izašla kao pobednik.

Naime, malo je poznato da se Katarina Grujić prošlog januara borila za život. Posle bezazlene prehlade, Kaćino stanje se naglo pogoršalo i počeli su da joj otkazuju bubrezi. Iako o tome dugo nije govorila, sada je odlučila da podeli priču o najtežem razdoblju u njenom životu.

– I danas mi je teško da se prisećam tog perioda. Vratila sam se kući sa Jahorine u strašnim bolovima. Kidalo me je sve u stomaku, ali i u predelu bubrega. Otišla sam kod lekara, međutim, doktori su me u tom trenutku uveravali da je sve u redu. Dok su oni govorili da mi nije ništa, ja sam od bolova padala u nesvest – govori pevačica i navodi da je pred svaki nastup plakala od bolova.

– Primala sam injekcije i išla na nastupe. Na bini sam pevala i igrala jer nisam htela da izneverim publiku, a u sebi sam umirala od bolova. Nakon nekoliko meseci takvog pakla, završila sam u bolnici. Lekari nisu mogli da veruju u kakvom stanju mi je bio bubreg. Govorili su mi da otkazuje, da će morati da ga izvade. U jednom momentu mi je bilo toliko loše da sam se ozbiljno zabrinula za svoj život. Porodica je sve vreme bila uz mene i svi su došli u bolnicu da se testiraju. Želeli su da se utvrdi ko od njih može, ukoliko, ne daj Bože, bude potrebno, da mi donira bubreg. Sestra je odmah rekla: “Ja ću”, kao i majka i otac. Gledam ih, znam da hoće da mi pomognu, a duša me boli kada pomislim da bi neko od njih mogao ostati bez tog organa. Neizmerno sam im zahvalna, to se ne zaboravlja. Oni su moji jedini pravi prijatelji.

Tokom boravka u bolnici, stvari su postale samo gore. Tokom pripreme pred skener lekari su joj dali kontrast na koji je bila alergična. Pevačica je dobila napad gušenja, a lekari su morali odmah da reaguju, kako bi joj spasili život.

– Lekari su me odveli na skener i tada su mi intravenski ubrizgali kontrast na koji sam, kako se kasnije ispostavilo, bila alergična. Počela sam da se gušim, nisam mogla da dođem do daha. Uhvatila me je strašna panika. Tada je nastala prava drama. U tih nekoliko sekundi ceo život mi je prošao kroz glavu. Doktori su odmah reagovali i dali su mi injekciju. Da nisam bila okružena stručnjacima, verovatno bih se ugušila. Bilo je jezivo! Taj period u bolnici mi je pomogao da shvatim na koga u životu mogu da se oslonim. Zapravo, zaključila sam da imam porodicu i mali broj prijatelja. Ma ne volim da pričam o tom periodu, ne volim da se sećam – kaže pevačica za “Kurir”.

Katarina Grujić – bolest mi je pokazala na koga mogu da se oslonim

Pevačica je istakla da je u tom, za nju najtežem trenutku, shvatila da je osim porodice, malo onih na koje bi mogla da se osloni. Uz to, pored lažnih prijatelja, shvatila je da je napravila i loš emotivni izbor. Naime, Kaću je u tom trenutku ostavio i dečko.

– On nije dolazio u bolnicu i meni su tog trenutka nestale emocije. Kao da je neko na dugme ugasio tu ljubav. Očekivala sam da će biti uz mene i držati me za ruku, a ne da će mi okrenuti leđa. Ali “Ono što te ne ubije, to te ojača.” Taj citat imam i istetoviran na ruci.

Kaća je ispričala da joj je ovaj period u životu bio velika lekcija. Naučila je da se bori još jače i da posle svakog pada ponosno ustane. Uz to, shvatila je šta su najvažnije vrednosti u životu. Sada je na vrhuncu svoje karijere, izgleda bolje nego ikada, a na licu joj blista široki osmeh, jer je srećno zaljubljena.