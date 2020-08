Više od 30 godina posle smrti Merilin Monro proglašena je za najseksepilniju glumicu svih vremena, a sredinom 1999. godine “Plejboj” ju je proglasio seks zvezdom 20. veka. Iako joj se i danas žene širom sveta divne i maštaju da izgledaju kao ona, malo je poznato da se nekih stvari na sebi Merilin i te kako stidela. Evo i kojih.

Ožiljak na stomaku

Merilin Monro vešto je i u javnosti i na filmu skrivala ožiljak na stomaku. Iako je snimila nebrojeno scena i fotografija u kupaćim kostimima, Merilin je uvek uspelava da prikrije ožiljak nastao posle operacije žučne kese. Ožiljak je na fotografijama obično retuširan ili skriven ispod kupaćih kostima visokog struka.

Merilin Monro vešto je prikrivala svoju govornu manu

Malo ljudi je znalo da je slavna glumica imala problema sa govorom i da je mucala. Svesna da joj to može biti velika prepreka u karijeri, uspevala je na sve načine da savlada ovaj problem. Ipak, kako piše “Bazaar”, Merilin nije uspela u potpunosti da se reši mucanja. Problem joj se vratio i to baš na setu njenog poslednjeg filma “Something must happen”. Filmska diva je to pripisala umoru i povećanom stresu. I posle toga, nastavila je vešto da skirva svoju manu pred partnerima i gledaocima.

Nije volela svoju bradu

Koliko god da je bila lepa i koliko god da je dobijala komplimente na račun svog izgleda Merilin svoju bradu nije volela.

– Bila je previše meka i bez izražaja – govorila je Merilin Monro.

Pre nego što je snimila filmove koji su je proslavili, ona je odlučila da napravi ozbiljan korak: okrenula se plastičnom hirurgu i stavio joj je implantat morskog sunđera. Za pedesete godine ovakva operacija bila je retka i rizična odluka. Nakon svega, glumica se suočila sa neprijatnim posledicama. Implantat je počeo da se urušava, pa je ponovo morala da potraži lekarsku pomoć.

Merilin Monro je bila blago razroka

Teško je verovati da je jedna od holivudskih lepotica skrivala razrokost. Na početku karijere, ovo je bio razlog što su je režiseri odbili za neke od uloga. Ali kao i svi veliki profesionalci i ona je vremenom naučila da prikrije svoj nedostatak. U tome je vešto uspevala i osvojila srca ne samo miliona gledalaca širom sveta, već i pažnju američkog predsednika Džona Kenedija.

Glumica i pevačica Merilin Monro pronađena je mrtva u svojoj kući u Los Anđelesu 5. avgusta 1962. godine. Kao uzrok smrti policija je navela predroziranje barbituratom, istom supstancom koja je odnela Džudi Garland i Džimija Hendriksa. Uprkos tome njena smrt i dalje se smatra jednom velikom misterijom. Činjenica da je Merilin bila ljubavnica američkog predsednika i mnogima verovatno trn u oku, potpiruje teorije zavere čak i 58 godina otakako čuvene lepotice više nema. – Niko ne zna istinu. Niko nikada neće saznati istinu – rekao je Majkl Selsman, poslednji PR agent Merilin Monro i autor knjige “Sve je gordost”. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram @geenspiration је поделио/ла објаву дана 19. Авг 2020. у 12:09 PDT