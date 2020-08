Bojana Ordinačev ovog avgusta proslavila je jubilarni četrdeseti rođendan, ali na njenom licu skoro da ne postoji dokaz da vreme prolazi. Nema bora, a ni filera, hijalurona, botoksa. U čemu je tajna

Bojana Ordinačev je 14. avgusta proslavila četrdeseti rođendan, ali – ako parafraziramo slogan jedne reklame – nema bore da to i dokaže. U stvari, poenta nije u borama, već u kompletnom utisku koji ostavlja, a kad smo je upitali kako joj zvuči kad se kaže „četrdeset godina“ odgovorila je da o tome uopšte ne razmišlja.

‒ Vidim da na telu ne stoji sve kao što je stajalo pre dvadeset, pa i pre deset godina, ali u glavi mi je mnogo više „cool“ nego kad sam bila klinka. Valjda je sve to normalno: kad negde nešto izgubiš, na drugom mestu dobiješ, i na kraju sve bude u redu. Nažalost, nema svako privilegiju da ostari, pa se ne bunim.

Danas mnoge devojke, već krajem dvadesetih, posežu za hijaluronom ili botoksom.

‒ Ne znam šta ću misliti za pet ili deset godina, ali sada mi je neprihvatljiva i sama ideja da “imam nešto u licu”. Osim krema i seruma koje pažljivo biram, jednom nedeljno idem na klasičnu masažu lica i to je sve.

Idete li i na masaže tela?

‒ Volim relaks i limfnu drenažu, ali ne i anticelulit. Imam utisak da kad se celulit jednom potisne ka površini, situacija postane gora nego da ništa nije rađeno. To je moja teorija koja možda uopšte nije tačna. (smeh)

Vežbate li i u kojoj meri vodite računa o tome šta jedete?

‒ Ušla sam u treću nedelju treninga, i presrećna sam. Radujem se zbog sopstvene istrajnosti jer uopšte ne volim da treniram, ali šta ću kad moram. S jedne strane mi je teško, s druge, znam da telu prija da bude zdravo. Pa koliko izdržim. Nemam dugoročne planove u vezi sa fitnesom, razmišljam samo o tome da dođem na sledeći trening. Kada govorimo o ishrani, treba imati u vidu da sam ja Vojvođanka. Mama mi kaže: “Moram ti poslati čvaraka da podmažeš creva”. Doduše, otkad sam počela da treniram jedem znatno manje slatkiša. Kad već ima toliko voća oko nas, mogu da se odreknem svega što je baš slatko, da malo obradujem organizam.

Pretpostavljamo da vam se u ovim mesecima i lice raduje, budući da je posao sveden na minimum, pa nema teške šminke.

‒ Kad je ovoliko toplo, a treba da se sredim, stavim tek kremu u boji sa visokim zaštitnim faktorom, korektor i malo maskare. Ukoliko idem u običnu šetnju, na pijacu ili u prodavnicu, koristim samo kremu sa SPF 50+, jer je moja koža sklona hiperpigmentacijama.

Imate li omiljenu maskaru?

‒ Često odlazim u „beauty“ radnju u kojoj radi šminkerka Nataša Miljanović, jer zahvaljujući njoj uvek kupim ono što mi je zaista potrebno. Preporučila mi je maskaru “Estee Lauder Sumptuous Infinite”, kojom sam prezadovoljna. Zna i kakve parfeme volim, pa čim me vidi, kaže: “Probajte ovaj, mislim da je baš za vas”. Kad se vraćam iz inostranstva, na aerodrom dođem mnogo ranije, pa “omirišem” pola fri-šopova. Važni su mi i mirisi proizvoda za negu, čak i šampona za kosu. Delom zbog toga, a još više zato što veoma prija mojoj koži, cele godine koristim čuveno “Nuxe” ulje, i to floral. Kada bih sada namazala bilo koje mleko za telo, bilo bi mi toplije, dok sa ovim suvim uljem uopšte nemam takav osećaj. Obožavam i “Nuxe” vodicu za telo pod nazivom „Sun“, ne odvajam se od nje od januara do decembra. Postala sam zavisnik od tog mirisa.

Bojana Ordinačev – Volim bronzane senke

Ko su vaši najbolji bjuti-savetnici?

‒ Moja drugarica Adrijana Trikić je šminkerka, a mnogo saznam i od devojaka koje rade u predstavništvima bjuti-brendova. Uvek imaju informacije o novitetima i o tome kako ti proizvodi deluju na kožu.

Da li koristite sve po redu, buster, serum, kremu za lice, predeo oko očiju, ili idete prečicom?

‒ Pitanje me asocira na Korejke, koje imaju bezbroj koraka u negi. (smeh) Kad ih već pominjem, moram da preporučim maske “Revive the skin“. Držim ih u frižideru, koži prijaju i hladnoća i osvežavajući sastojci.

Kad nastupi “sezona kompletnog šminkanja”, na šta stavljate akcenat?

‒ Budući da imam zelene oči dopadaju mi se bronzane senke, ali ne one koje vuku na braon, jer imam utisak da mi se reflektuju na podočnjake, već sa cigla tonom. Nataša mi je preporučila blago sedefastu “Bobbi Brown” senku, sa bronzanim cigla odsjajem. Super je. Rumenilo obično ne stavljam, a povremeno nanesem malo suptilnog “Chanel” bronzera.

Zanimljivo je da devojke koje imaju kovrdžavu kosu žele ravnu, i obrnuto. Vi se često fenirate da biste ispravili lokne. Koje preparate koristite?

‒ Pre nekoliko meseci dobila sam šampon i masku brenda “Tony & Guy”, koji su mi se izuzetno dopali, pa sam počela redovno da ih upotrebljavam. Kad vidim da mi je kosa suvlja nego obično, stavim tri kapi “Nuxe” suvog ulja. Budući da je kovrdžava kosa zbog isušenosti pomalo matirana, na taj način joj dodajem sjaj. Svakih četiri, pet meseci izvlačim pramenove, i to je sve.