Supruga Novaka Đokovića poznata je po svojoj skromnosti i prirodnoj lepoti, a svojim modnim izborima oduševljava u svakoj prilici. Ipak, modno izdanje Jelene Đoković, ovom prilikom privuklo je mnogo pažnje.

Letnje izdanje Jelene Đoković na društvenoj mreži “Instagram” privuklo je mnogo pažnje. Romantična letnja haljina, koja ističe Jeleninu vitku figuru i preplanuli ten, savršeno se slaže sa ravnim sandalama i slamenim šeširom. Celu kombinaciju Jelena je u svom stilu dopunila jednostavnom pletenicom i prirodnim izgledom bez trunke šminke.

Modno izdanje Jelene Đoković, potpuno je usklađeno sa odabirom njene ćerkice, pa su mama i ćerka držeći se za ruku prošetale lepršave haljinice i slamnate šešire. Ova preslatka fotografija na “Instagramu” je napravila pravu pometnju, a komplimenti su stizali na račun lepše polovine porodice Đoković. Malena Tara ponela je preslatku teget haljinicu i šeširić i ličila je na minijaturu svoje prelepe majke.

Jelena svakim svojim pojavljivanjem još jednom potvrđuje sve čari prirodne lepote i jednostavnosti. A to potvrđuje i njen suprug koji je u svoju ženu zaljubljen kao prvog dana i svaku priliku koristi da joj to stavi do znanja.