Lepa Brena – luksuzno letovanje za svoju porodicu platila je pola miliona.

Pre nešto više od dva meseca, otpočeo je odmor Lepe Brene. Brena i Boba otputovali su privatnim avionom u Nicu, a zatim u Monte Karlo, gde su im se ubrzo zatim pridružili Viktor i Sandra, kao i Filip i Aleksandra sa sinom. Porodični odmor trajao je 77 dana, a kako domaći mediji saznaju pevačica je iskeširala pola miliona evra, za dvomesečno krstarenje jahtom.

– Samo let privatnim avionom od Beograda do Nice, gde su sleteli da bi stigli do Monaka, platili su oko 8.000 evra. Oni tamo imaju luksuzan stan, pa nisu morali da iznajmljuju smeštaj. Posle nekoliko dana pridružio im se Filip sa svojom ženom Aleksandrom Prijović i sinom Aleksandrom, a onda je došao Viktor sa svojom devojkom Sandrom Miljaković. I oni su svi došli privatnim avionima. Zajedno su izlazili po najelitnijim restoranima, naručivali su najskuplja vina, jeli tamošnje specijalitete. Često su za veče umeli da potroše i po 5.000 evra. – rekao je izvor blizak porodici za “Informer”.

Lepa Brena – luksuzno letovanje nastavila je u Italiji, Hrvatskoj, a sada sa suprugom uživa na Crnogorskom primorju.

– Njihova jahta je trenutno usidrena u Crnoj Gori, pa su u Monaku iznajmili jahtu “Salorenco”, koja je dugačka 30 metara od agencije “Kej-Kej”. Platili su je 240.000 evra. Morali su da angažuju i skipera, kog mesečno plaćaju 2.500 evra. Beba i Boba imaju dozvolu za upravljanje tim čudom, ali nisu želeli da je oni stalno voze. Parking za jahtu u Monaku plaćali su 1.000 evra, dok u Hrvatskoj i Crnoj Gori dan u marini košta oko 200 evra. Kad god žele da se usidre u neku luku, moraju da angažuju ronioce kako bi očistili jahtu od algi i proverili da li je plovilo oštećeno. I to plaćaju po 150-200 evra” otkriva sve detalje izvor i dodaje da Živojinovići u vili na vodi imaju i poslugu koja im sprema obroke dok su na pučini.

Brena i Boba su uživali u obilasku Francuske i Italije, a onda su svoje letovanje nastavili u Hrvatskoj, Crnu Goru posetili su samo na dan, a zatim su se vratili u Dubrovnik.

Pevačica i njen suprug, kao i sva trojica sinova vredno rade, kako bi sebi priuštili život iz snova. Kako Brena dugo nije uzela zasluženi odmor, odlučila je da sebe, ali i celu porodicu počasti luksuznim letovanjem, a pri tom nije žalila novac. Vreme su proveli okruženi voljenima, a u nekoliko gradova susreli su se sa bliskim prijateljima među kojima je bila i Dragana Mirković sa suprugom Tonijem.

