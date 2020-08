Sin Viki Miljković preživeo je pravu dramu, nakon čega je ostao paralizovan, a pevačica ne voli i ne želi da za medije priča mnogo na tu temu. Viki nikada nije krila da je njen sin bio u veoma teškom zdravstvenom stanju, ali nikada nije želela da prepričavanjem produbljuje svoje osećaje i vraća se u prošlost.

Naime, pre nekoliko godina Viki je doživela pravu porodičnu dramu kada njen sin Andrej nije mogao da stane na noge. Zdravstveno stanje pevačicinog sina naglo se pogoršalo. Imao je povišenu temperaturu, stopala su mu se zgrčila, a potkolenice bile tvrde kao kamen.

– Andrej je nekoliko dana imao temperaturu koju nikako nismo mogli da skinemo sirupima, kupanjem, rakijskim oblogama. Nije pomogao nijedan zvanični ili bapski lek. Išli smo kod lekara, uradili analize krvi i to je trajalo nekoliko dana, a onda je temperatura spala i to je bilo prvo veče da je Andrej normalno spavao. Taman kada sam pomislila da je sve prošlo, probudio me njegov plač: zapomagao je kako ne može da stane na noge. Ti trenuci su bili strašni – ne ponovilo se! – rekla je Viki za “Alo” svojevremeno.

Kako je navela, bilo joj je jasno da je reč o mišićnom spazmu, ali nije mogla da shvati zašto se dešava u oba donja ekstremiteta.

Sin Viki Miljković se nakon teške drame uspešno opravio i danas je majčina najveća podrška. U njenom životu sve je podrđeneo Andreju i njegovo školovanje i aktivnosti ne smeju da trpe zbog prirode njenog posla.

– Veoma sam uključena u njegovo školovanje, mada imam i pomoć Tašketove ćerke Jelene, koja je takođe nemački đak. Ona je, preko „Vajbera“, njegova najveća podrška kada su domaći zadaci u pitanju – rekla je Viki nedavno za magazin “Hello!”.

Mislite li da će Andrej jednog dana krenuti vašim i očevim muzičkim putem?

– Trenutno je opsednut sportom. Bavi se tenisom, a nedavno je počeo da ide na turnire. Aktivno radi na fizičkoj spremi, to mu je sada u prvom planu.