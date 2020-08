Goca Tržan – silovanje koje je moglo da se dogodi!

Pevačica Goca Tržan u svom životu prošla je kroz mnogo lepih, ali i manje lepih trenutaka. Od kako je majka devojčice Lene i od kako se svako jutro budi pored supruga Raše Novakovića njenoj sreći nema kraja. Kruna Gocine i Rašine velike ljubavi bilo bi i zajedničko dete, ali na tom plan ne ide baš sve kako bi njih dvoje hteli.

– Raša i ja dobro podnosimo proces vantelesne oplodnje, jaki smo psihički, ali fizički mi nije lako zbog hormonske terapije na kojoj sam. Mi žene smo u stanju da pomerimo brda i planine da ostvarimo svoj cilj, a moj je da Raši rodim dete – kaže pevačica u intervjuu za “Hit” i dodaje:

– Raša i ja već devet godina vaspitavamo i čuvamo Lenu. On je nju prihvatio kao da je njegova. Roditelji su oni koji su te odgajili, a ne oni koji su te napravili. Bez obzira na sve to, ja imam veliku potrebu da imam dete i sa čovekom kog volim. Postoje prepreke, ali mi smo tu da ih ili srušimo ili preskočimo. Znam da neke parove slomi ovakva borba, ali mi nismo među njima. Ostaću sa Rašom čak i ako nikada ne budemo mogli da imamo decu. Neću ga ostaviti ako ni sada ne ostanem u drugom stanju.

Goca Tržan – Silovanje o kom je do sada ćutala

Kroz život Goca je na teži način naučila da ne treba verovati svakome. Ona je u iskrenoj ispovesti otkrila da tek što je postala punoletna, njen najbolji prijatelj pokušao je da je siluje.

– Bili smo veoma bliski, imala sam bezgranično poverenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikada pokušao da mi naudi, a on je hteo da me natera na seks. Neki muškarci misle da svaku ženu mogu da drpaju ako se napale. Posle toga sam shvatila da moram dobro da pazim kada biram prijatelje. Želela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam ćutala. Nisam ga prijavila jer sam se plašila i osuda okoline: “Šta je tražila sama sa njim?” Mislim da i danas žrtve ćute iz istog razloga – zaključila je pevačica.