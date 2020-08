Dom Filipa i Aleksandre Živojinović od jutros se jedno od najsrećnijih mesta na svetu. Čim je noćas otkucala ponoć, telefon je počeo da zvoni, a brojne čestitke stižu jer Filip danas slavi svoj 35. rođendan. Ove godine porodica je na okupu, a kao i prethodnih, Aleksandra se potrudila da svom voljenom suprugu priredi prelepo iznenađenje.

Ovog puta pevačica je putem Instagrama objavila zajedničku fotografiju i napisala romantičnu poruku.

– Srećan rođendan, najboljem tati. Volimo te Aleksandar i ja – napisala je Prija, a u komentarima su se nizale čestitke upućene njenom suprugu.

Dom Filipa i Aleksandre Živojinović glavno je mesto za slavlja

Aleksandra i Filip važe za jedan od najlepših i najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a u maju su proslavili i drugu godišnjicu braka. I tada je u njihovom domu bilo veselo, a jedno drugo su darivali skupocenim poklonima, Ali tu je bio samo početak iznenađenjima.

– Njih dvoje su oduvek bili darežljivi jedno prema drugom, a povodom ovako bitnog datuma oboje su “odrešili kesu”. Naime Filip je odlučio da svojoj dragoj pokloni posebnu ogrlicu optočenu dijamantima, dok je Prija za svog supruga izabrala skupoceni sat – otkriva izvor blizak paru za “Blic” i dodaje:

– Aleksandra se potpuno oduševila kada je videla poklon, pogotovo što je veliki ljubitelj nakita. Za Filipov poklon nije bilo puno razmišljanja s obzirom na to da obožava satove.

Filip se potrudio da ovaj dan ne prođe bez pompe.

– On je noć pred godišnjicu samo rekao Aleksandri da se spremi i da će izaći na piće čisto da se vide sa prijateljima. Ona zato nije ni sumnjala da će taj izlazak biti svojevrsna proslava godišnjice braka. Prija je bila vrlo raspoložena što su izašli u provod, međutim, kada su stigli u restoran, primetila je da to nije običan izlazak. Čekao ju je buket sa cvećem i sto je bio postavljeno samo za njih dvoje uz sveće. Onda joj je Filip otkrio da je poželeo da njih dvoje dočekaju zajedno u romantičnoj atmosferi njihov važan datum. To je potpuno raznežilo Aleksandru – zaključio je izvor.