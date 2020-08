Pevač Darko Lazić iza sebe je ostavio izuzetno težak životni period i okrenuo novi list. Naime, pevač je posle teške saobraćajne nesreće odlučio da uvede novine koje će uticati na kvalitet njegovog života. Njegova najveća motivacija bila je verenica Marina Gagić, kao i sin Aleksej i ćerka Lorena.

Da bi oporavak tekao što bolje, bilo je neophodno da Darko smanji prekomernu telesnu težinu. Posle konsultacije sa lekarima i hirurškog smanjenja želuca Darko je smršao do neprepoznatljivosti. Pevač je naglo izgubio kilograme, a poslednje fotografije šokirale su fanove.

Darko Lazić smršao je oko šezdeset kilograma i naveo je da je uz operaciju želuca redovno posećivao teretanu, kao i da je vodio računa o ishrani.

‒ Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je zbog kilograma predstavljalo problem. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo ‒ otkriva Darko Lazić šta ga je zapravo navelo da se odluči na smanjenje želuca.

View this post on Instagram A post shared by Darko Lazic Fan Page (@darkolazicfanpage) on Jul 31, 2020 at 10:02am PDT

‒ Pričao sam sa lekarima koji su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da je reč o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami nestati tek posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku dobiti ‒ govorio je Darko za „Blic“ neposredno posle operacije.

Sada, kada je prošlo nekoliko meseci pevač izgleda sjajno, a čestitke stižu sa svih strana. Mnogi ga podržavaju u istrajnosti i trudu, a mnogi fanovi smatraju da je možda malo preterao u želji da skine višak kilograma. S druge strane, Darko Lazić smršao je i u svojoj koži se sjajno oseća. Sada je zdraviji i pokretniji i može aktivno da učestvuje u odrastanju svojih mališana.