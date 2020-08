Oženio se Vlada Mandić – a fotografije sa venčanja podelio je ekskluzivno za magazin “Hello!”

“Jasmina i ja smo već šest godina zajedno. Dobro se slažemo, poštujemo, volimo, i to je jedino bitno. Nama papir ništa ne znači”, često je u intervjuima isticao Vlada Mandić, koji tada nije krio da je protivnik braka. No, velika ljubav prema Jasmini Trnavac, sa kojom ima troje dece, nekadašnjeg rukometnog reprezentativca a danas uspešnog preduzetnika naterala je da promeni stav i sa izabranicom stane pred oltar. Učinili su to 18. jula, u manastiru “Hercegovačka Gračanica”, na brdu Crkvine sa kojeg se Trebinje vidi kao na dlanu.

Vladina odluka da se venča u “gradu sunca, kamena, vina i platana” ne iznenađuje ako se ima u vidu da izuzetno poštuje svoje hercegovačke korene i drži do tradicije.

Iako je venčanje zakazao mesec dana ranije, Jasminu je o tome obavestio tek nekoliko dana uoči odlaska u crkvu. Namera mu je bila da joj priredi nezaboravno iznenađenje i dovede je pred svršen čin, ali joj je u poslednji čas ipak otkrio svoje namere, tako da je imala vremena da potraži venčanicu.

Oženio se Vlada Mandić – deca su bila najveselije zvanice

Među malobrojnim zvanicama na njihovom venčanju, u centru pažnje bili su petogodišnji Petar, dve godine mlađa Matea i Sava koji ima godinu i po. Iako zbog uzrasta baš i nisu bili svesni kojim povodom je organizovano slavlje, najmlađi Mandići odlično su se proveli, a jednog dana moći će da se pohvale kako su bili svedoci važnog datuma u životu njihovih roditelja. Posebno je uživala mala Matea, koja je toliko bila opčinjena maminom haljinom da je, kao svaka devojčica, poželela da se i sama tako lepo dotera. Želja joj je, naravno, bila ispunjena. Vlada i Jasmina su za kumove izabrali dugogodišnje prijatelje – on Bratislava Stojiljkovića, a ona Anđelu Šijan.

Što zbog nestabilne epidemiološke situacije, što zbog činjenice da su navikli da značajne porodične događaje obeležavaju bez velike pompe i u krugu najdražih ljudi, venčanje je proteklo u intimnom, ušuškanom ambijentu. Za veselu i razigranu atmosferu bili su zaduženi tamburaši, dok je mladoženja za svoju dušu pozvao guslara i uz tradicionalni instrument svog kraja, uz zvuke koji vraćaju u prošlost i podsećaju na poreklo i pretke, obeležio formalni početak bračnog života u kojem, zapravo, uživa već šest godina.

‒ Brak je za nas samo formalnost. Najvažnije je da su nam deca dobro i da uživamo u porodičnom skladu ‒ govorili su pre nego što su stavili burme, a da su zaista tako mislili da se zaključiti i po tome što su nastavili da žive kao pre.