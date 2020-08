Voditeljka Ivona Pantelić pre nešto više od dve godine suočila se sa najvećim životnim iskušenjem – malignim tumorom dojke. Dijagnoza koja u čoveku refleksivno budi sve strahove. Ipak, hrabro je ušla u bitku sa opakom bolešću i početkom marta prošle godine uspešno je privela kraju.

– Dijagnozu sam dočekala potpuno nespremna, mada i ne postoji način da se pripremite za to. Bila sam nestrpljiva da dobijem rezultate mamografije, pa sam otišla na dodatne preglede. Ultrazvuk je bio u redu i to me je smirilo. Međutim, posle nekog vremena doktor Savo Stajić, šef Odseka mamografske dijagnostike Kliničko-bolničkog centra “Dragiša Mišović”, pozvao me je na pregled. Bio je ćutljiv. “Ne obraćajte pažnju na to što ništa ne govorim, to ja nešto merim i zapisujem”. Pomislila sam da je sve u redu, međutim, usledila je rečenica koja je sve promenila: “Vi sada niste spremni na ono što treba da vam kažem, ali promena koju vidim je maligna” – rekla je Ivona za “Hello!”.

– U prvom trenutku osetila sam bes, pitala sam ga kako na osnovu ultrazvuka zna da je maligna, zar nisu potrebne dodatne analize… Direktno, samouvereno i jasno objasnio mi je da su u pitanju grupisane mikrokalcifikacije i insistirao je na tome da se što pre operišem. Ostala sam zatečena. Baš kao iz knjige. Ređale su se misli – ma šta on priča, to nije moguće, mora da je neka greška… Bila sam strašno ljuta što mi je tako brutalno predočio surovu istinu, ali zaista ne postoji način da je saopštite nežno. Iz ove perspektive, mislim da je to bila prava stvar, jer me je naterao da odmah reagujem. Već sutradan bila sam smeštena na onkologiji.

Voditeljka Ivona Pantelić priznala da ju je bolest prikovala za krevet

I taman kada je ponovo stala na noge i vratila se poslu koji veoma voli, virus korona prikovao ju je za krevet.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ivona Pantelic (@ivonapantelic) дана 16. Дец 2019. у 2:20 PST

‒ I eto… posle preležane korone, ponovo na poslu. Četiri meseca je prošlo od poslednjeg pročitanog dnevnika. Držite mi pesnice. Prvo nisam radila, čuvajući se da ne dobijem koronu, i na tome hvala mom glavnom uredniku i direktoru, koji su bili uporni i sačuvali i mene i druge od zaraze. Kažem namerno i druge, zato što sam se zarazila van radnog mesta i bilo bi više posledica da sam tih dana dolazila u televiziju. Tako da smo bolovale samo moja ćerka i ja… Nije bilo lako. Temperatura, bolovi, malaksalost… muka. Misliš, korona se dešava nekom drugom.

Ali ne. Ležale smo, lečile se, merile temperaturu. Moj tata nam je na prozor donosio hranu… Sve, sve, ali kada sam videla kako na Infektivnoj klinici tovare stotine sveže napunjenih boca s kiseonikom na kamione i razvoze ih dalje, na to nema šta da se kaže. Može samo jedno ‒ da se čuvamo svi i da čuvamo sve oko nas. I koje znamo i koje ne znamo. Maske, pranje ruku, možda je postalo dosadno da se to sluša, ali ne budimo prenosioci, ne budimo nemarni inicijatori nečije bolesti i nesreće nekog deteta koje će ostati bez roditelja, rođaka, prijatelja… bolesti koja za neke može da bude kobna. Hvala svim lekarima, oni su pravi heroji ‒ napisala je voditeljka na svom „Instagramu“.