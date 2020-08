Voditeljka Nikolina Pišek je mislila da će sa suprugom Vidojem Ristovićem, decom i prijateljima provesti divan odmor uprkos pandemiji, ali nije ni slutila da je očekuje pakao

Voditeljka Nikolina Pišek je zajedno sa suprugom i prijateljima iznajmila vilu u Kaštelima, koja ih je koštala 20.000 evra za 14 dana! Iako se ne radi o maloj sumi, vlasnik vile je očito imao druge planove sem te zarade.

Zajedno sa decom i prijateljima krenuli su na odmor, a doživeli užas

Izbacivanje iz vile, obezbeđenje, uvrede, intervencija policije, obostrane prijave zbog pretnji, kao i prijava krađe nakita i novca u vrednosti od oko 260 hilada evra – epilog je nesvakidašnjih i neprijatnih događaja koji su se ovih dana odvijali u luksuznoj vili u Kaštel Starom.

Kod nadzornika pritvora splitske policije zbog pretnji na kraju je završio biznismen Vidoje Ristović, Nikolinin suprug. Njega je prijavio slovenski biznismen Rok Gale (49), suprug vlasnice vile. Voditeljka je podnela krivičnu prijavu protiv Gale i zbog pretnji, ali i krađe nakita i novca, za koje Ristovići tvrde da su im nestali iz vile.

– Dogovoreno je da se plati iznajmljivanje vile, prvo kapara od 7.000 eura, koju smo platili agenciji, a zatim smo vlasniku vile, odnosno suprugu vlasnice, Gali, platili još oko 10.000 eura te još 3.000 evra za osiguranje od eventualne štete – kaže Nikolina za “Juatrnji list” i dodaje:

– Najpre smo došli nas četvoro, jer jedna ćerka nije mogla doći iz Beograda zbog stanja na granici i situacije sa koronom, ali uskoro je i ona došla. Sve zajedno trebalo nas je biti osmoro. Dakle, Vidoje, ja, dvoje naše male dece, moja Hana s prijateljem i moja prijateljica sa svojim detetom. Takođe, najavili smo da ćemo dovesti pse – kaže voditeljka.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Before sunset Објава коју дели Nikolina Pisek (@nikolina_pisek) дана 6. Авг 2020. у 7:47 PDT

– Od Šarića smo dobili mejl da će nas dočekati Rok Gale, koji je nas je dočekao na skuteru, te nas je vodio do vile koja je oko 8 kilometara od Trogira u brdu. Nakon što smo stigli u vilu, Gali smo platili još 13.000 evra te je mogao početi naš ‘bajkoviti boravak’– s ironijom u glasu kaže ona i dodaje:

Letovanje iz pakla koje ih je koštalo previše

– Ubrzo nam je postalo čudno jer je Gale gotovo svaki dan dolazio u vilu, a mislili smo da ćemo u njoj biti sami. Već naredni dan je došao s nekim izvinjenjem da nešto mora da pogleda oko vrta, da mora da vadi baterije za kosilicu i slično.

– Jednom, nakon nekoliko dana, je najavio da će doći, a mi smo nazvali Darija da ne dolazi, na šta je Dario rekao da je Gale malo specifičan iznajmljivač i da će probati da ga nagovori da ne dolazi. Međutim, ponovo je došao dok smo ja i prijateljica bile na bazenu, a suprug je spavao u jednoj sobi. Videla sam ga da je došao. Lutao je oko 45 minuta po kući i zatim otišao, ne znam gde – objašnjava Voditeljka Nikolina Pišek.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nikolina Pisek (@nikolina_pisek) дана 7. Авг 2020. у 8:10 PDT

Nisu ni znali da su u vili postavljene kamere i da ih vlasnik sve vreme snima!

– Znao je da počinje i razgovore s mojim suprugom i nagovara ga na neke poslovne saradnje. Pričao je da je imao firmu u u Sloveniji, pa onda nešto u Republici Srpskoj. Jednom je mom suprugu rekao da ako je napet, ima dve Brazilke u Beogradu koje ga mogu opustiti, zbog čega nam je svima bilo neprijatno.

– Takođe, u jednom trenutku smo shvatili da je čitava vila pokrivena kamerama te da nas se stalno gledao. Javili smo se agentu zbog toga, ali nam je rekao da on tu ništa ne može, ali da Gale sigurno te snimke neće nigde objaviti – kaže voditeljika Nikolina Pišek i dodaje da je uskoro došlo do manje nezgode sa sefom u kojem su držali pozamašni iznos.

Voditeljka Nikolina Pišek i suprug Vidoje su dragocenosti spakovali u sef

– Suprug je kod sebe imao oko 68.000 evra gotovine koju je par dana ranije podigao s računa u Splitu. Preko jedne advokatske kompanije je bio u pregovorima za kupovinu jedne nekretnine u Zagrebu. Taj novac je trebao biti kapara. Takođe, imali smo i skupoceni nakit vredan oko 270.000 eura, tri muška sata, Cartierovu narukvicu s briljantima.

– Te dragocenosti smo stavili u sef koji se nalazio u ormaru u mojoj sobi, međutim nakon nedelju dana je Vidoje pogrešno ukucao šifru u sef te se sef zablokirao, pa smo zvali Galu da otvori sef jer se mogao otvoriti i ključem. On je došao i otključao sef, međutim bilo mi je neprijatno jer sam vidjela da ima ključ, pa smo odlučili da nakit više ne držimo u sefu.

Svoj nakit sam stavila u vrećicu te ga sakrila između ormara i zida u mojoj sobi. Svoje satove i novac Vidoje je stavio u ormar u svojoj sobi, dok je u sefu ostala samo manja količina novca – kaže voditeljka.

U kući su tada već bili gotovo dve nedelje, odnosno smeštaj je bio zakupljen do subote ujutro, ali u četvrtak uveče je došlo do čudnog obrta koji će, kaže, pamtiti čitav život.

Noć u kojoj počinje pakao započela je odlaskom na porodičnu večeru

Voditeljka Nikolina Pišek nije ni slutila da je veče pred njom uvod u pakao koji nije mogla ni da zamisli.

– Svi smo otišli uveče na večeru u Split, međutim kada smo se vratili nešto iza ponoći na rampi ispred vile su nas dočekala dva člana obezbeđenja koji su nam zaprečili ulazak. Nisu se želeli predstaviti. Rekli su da nam je zabranjen ulazak u kuću i da samo izvršavaju naređenja da nikoga ne mogu pustiti u kuću. Zvala sam agenciju, no niko mi se nije javljao.

– Želeli smo da uzmemo naše stvari iz kuće, ali nisu nas puštali, pa se moj suprug odlučio krišom uvući u kuću koja je bila sva u mraku, odnosno bila su ugašena svetla. Vidoje je zaobišao obezbeđenje, te naišao na poluotvorena vrata. Međutim, kada je ušao u kuću neko ga je s leđa napao i seo mu na leđa.

– Video je da su to Rok Gale i njegova supruga koja mu je u tom trenutku uputila niz vrlo gadnih nacionalističkih uvreda. Tada otprilike dolazi i policija koju sam ja zvala, izvode mog supruga napolje do rampe, gde sam ja bila s decom.

Videvši da su deca prilično uznemirena zbog svih tih uniformisanih ljudi i povišenih tonova, zamolila sam Vidoja da odvede decu u Split. Na rampi smo ostali moja punoletna ćerka Hana i moja prijateljica zajedno sa obezbeđenjem i policijom.

Policija ih ne štiti već im oduzima mobilne telefone?

– Pokušala sam sve to da snimim mobilnim da imam kao dokaz, međutim policajac mi je uzeo mobilni, pa počeo da briše snimke tvrdeći da policiju ne smem da fotografišem, premda su bili na javnoj površini u tome trenutku.

Posle rasprave s policijom da su naše stvari u kući, Hana i moja prijateljica su dobile dozbolu da uđu u kuću u pratnji policije, ali ne i ja. Počinjem da se plašim da ćemo biti opljačkani, pa zovem Vidoja, ali i Hanu i prijateljicu i kažem im da prvo uzmu dragocenosti i gde se one nalaze.

– One mi na telefon međutim javljaju da je sef prazan, da je Vidojeva soba otključana, da nema vrećice sa zlatom, novca… Takođe mi kažu da im je vlasnica vile već rekla da je ona ušla u tu sobu. Shvatila sam tada da se policija i obezbeđenje dobro poznaju jer su ispred mene opušteno pričali o zajedničkim temama.

Pretnje i uvrede koje su preživeli nalikuju filmskoj priči

– Pakovanje je trajalo od 1 u noći do 4.30 ujutro, a u pomoć nam je došao jedan Hanin prijatelj s autom, kako bismo sve te stvari mogli utovariti. Jedan ceo auto smo napunili stvarima. U jednom trenutku sam videla vozilo Hitne na rampi i tačno sam pomislila da se Hana onesvestila, što se na kraju i dogodilo. Tada sam se otrgnula policajcu i počela da trčim prema kući, govoreći da želim da vidim svoju ćerku.

– Tada mi je policajac rekao da ako budem mirna otpratiće me do kuće, i to je i uradio. Videla sam kako je smeštaju u Hitnu, a rekli su da je voze u Split u bolnicu na Firule. Tada je došao i Gale, a nakon što smo se posvađalii, u jednome trenutku je krenuo preko ograde rekavši da će me rastrgnuti, ali su ga zaustavili policajac i obezbeđenje.

– Kada smo uzeli stvari otišli smo u Split, a Vidoje i ja smo, kada smo se probudili, krenuli u policijsku stanicu u Kaštel Štafilić sve prijaviti. Međutim, kada smo došli u stanicu mom suprugu su rekli da je uhapšen zbog pretnje, te su nas razdvojili. Ja sam davala izjavu sve do uveče, a on je noć proveo u policiji.

Vidoje provodi noć u policiji i oduzimaju mu pasoš!

– Da bi ga ujutro prebacili na Državno advokatsku agenciju u Splitu. Nakon ispitivanja je pušten, ali zadržali su mu pasoš, jer je strani državljanin – kaže voditeljka koja se trenutno sa suprugom i porodicom nalazi u Bolu na Braču.

Pošto su kontaktirali svoje advokate očekuje se rasplet ove strašne priče. Nikolina i Vidoje se nadaju da će uspeti da se izbore za svoja prava i da povrate nestale dragocenosti i novac.