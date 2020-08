Vlade i Snežana Divac godinama su u skladnom braku iz koga imaju troje dece, Petru, Luku i Matiju. Najstarija ćerka Vlada Divca, Petra, usvojena je kada je imala svega šest meseci, ali je u domu Vlade i Ane odrastala uz potpunu roditeljsku ljubav.

Petra Divac izrasla je u prelepu devojku, a trenutno živi na relaciji Amerika – Srbija. Petra je odrastala sa mnogo mogućnosti i nikada joj ništa nije bilo uskraćeno. Mlada lepotica okrenula se najpopularnijem zanimanju novog doba i otvorila je svoj blog. Međutim, dok druge devojke pišu o modnim i “beauty” savetima, Petra je odlučila da progovori o mnogo važnijim temama.

– Ljudi me često pitaju kako je to imati dve mame i dva oca. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka devojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti večno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Volela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri. Često mi kroz glavu prolaze pitanja da li ličim na nekoga od njih dvoje i imam li neke njihove osobine – napisala je na svom blogu Petra i istakla koliko je srećna što su baš Vlade i Snežana odabrali nju i ulepšali joj život.

Iako je naišla na brojne komplimente i podršku, Petra j uvidela da mnogi ljudi bez ikakvih znanja, osuđuju blogovanje kao vrstu zanimanja. Ipak, odlučila je da se bori za ono što radi i voli.

Ćerka Vlada Divca u žižu medijskog interesovanja dospela je tek 2017. godine, kada se povredila prilikom pada sa motora, kojim je upravljao njen prijatelj. Do tada, želela je da bude daleko od očiju javnosti. Ipak, Petra sada želi da bude društveno odgovorna mlada žena, koja će poput njenih roditelja pomagati ljudima širom sveta.

