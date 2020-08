Pevačica Goca Tržan ne skriva koliko bi volela da se još jednom ostvari u ulozi majke i svojoj ćerki Leni podari brata ili sestru. Ona je sa suprugom Rašom Novakovićem godinama u braku i ne odustaju od namere da postanu roditelji. Pokušali su s vantelesnom oplodnjom, a ovakvo je njeno iskustvo sada kada je pandemija koronavirusa promenila pravila.

– Upravo sam izašla s klinike za VTO. Zbog korone se ne može ulaziti s pratnjom. A ispred klinike muževi šetaju oko kola, krše prste na rukama, nervozni, uzbuđeni, uplašeni, brižni. Bravo i srećno momci, da vas sačekaju dobre vesti – poručila je Goca i dodala.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Goca Tržan (@gocatrzan) дана 3. Авг 2020. у 3:05 PDT

– Želim da pozdravim i poklonim se svim brižnim i saosećajnim muževima i partnerima koji prolaze sa svojim ženama kroz strahove, neuspehe, iščekivanja, razočaranja, suze, bolove, radosti, žalosti… Znam kako vam je, zato vam neizmerno hvala sto postojite i što ne odustajete od nas.

Goca je otvoreno govorila o teškoj borbi za potomstvo koju ona i suprug već godinama vode

– Samo žene koje prolaze kroz vantelesnu oplodnju znaju koliko je to zapravo težak proces. Mesecima pre odlaska idete na analize, gde vam svakih nekoliko dana vade krv, a potom to nosite kod lekara, pa sve tako ukrug. Dok dođe do samog procesa, treba da se steknu određeni uslovi, a uz sve to radite i posvećeni ste brojnim obavezama. Govorim o svemu ovome javno zato što mnoge žene to smatraju velikom tabu temom, a zapravo je veoma bitno za našu zemlju da se rađaju deca. Mnogi misle da je to lako, a u stvari je to jedna ozbiljna stvar kojoj maksimalno treba da se posvetite – rekla je Goca nedavno za „Blic” i dodala:

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Goca Tržan (@gocatrzan) дана 22. Јун 2020. у 3:04 PDT



– Rašina i moja želja jeste da imamo dete, dečaka ili devojčicu, to je manje važno. Podrška muškarca je bitna u ovakvim trenucima, a moj suprug je uvek uz mene, zajedno donosimo odluke i upravo iz tog razloga mislim da je naš brak skladan. Naravno, postoje bure koje se dešavaju u svim zajednicama, ali sve se to prebrodi uz jedan razgovor – bila je iskrena Goca.