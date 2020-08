Dizajner Saša Vidić oštro demantuje pisanja medija da se onesvestio od alkohola i da je primljen u bolnicu, a otkriva i šta se zapravo dogodilo…

Između trača i istine, teško je bilo razumeti šta se zaista događa sa zdravstvenim stanjem poznatog kreatora Saše Vidića (49) koji je pre mesec dana propisno zabrinuo prijatelje. Dok se naširoko govorilo o tome kako je dizajner zbog halucinacija primljen u Urgentni centar, on se nije oglašavao. Sada se oseća dobro, a pozadinu čitavog slučaja nedvosmisleno nam prepričava u punom i, kako ističe, jedinom istinitom kontekstu.

Svašta se pisalo, da li je istina da ste primljeni u bolnicu zbog narušenog zdravstvenog stanja?

– Nije istina da sam bio hospitalizovan, kao što nije tačno da sam na ulici pao od alkohola. Ipak, tačno je da sam doživeo pad u zdravstvenoj slici. Onesvestio sam se jer mi je gvožđe bilo gotovo na nuli. Kada imate takvu krvnu sliku, normalno je da vam se muti vid i da vam se vrti u glavi, pa da zatim i padnete u nesvest. Postao sam malokrvan, što mnogi tumače kao posledicu nedostatka hrane, ali ja sam jeo. Sve bih pripisao stresu i depresiji u koju sam zapao – ispričao je dizajner Saša Vidić u intervjuu za “Story”.

Zašto ste bili u depresiji?

– U depresiju jedino može da me baci činjenica da ne putujem. Bio sam vrlo tužan što zbog aktuelne situacije ne mogu da budem u svojoj kući u Hrvatskoj. Naravno, stres je samo pospešilo i to što sam tih dana o sebi čitao razne gluposti.

Kako su onda neistine stigle do raznih medija?

– Ono što sam doživeo bio je orkestrirani napad na moj lik i delo, a stigao je od strane pojedinih estradnih baba. Poznato je da mnoge komentarišem svojim oštrim jezikom pa je očekivano što je neke to zabolelo. Ipak, nisam očekivao da će se ovom silinom obrušiti na mene svojim primitivnim lažima. Kao što vidite, taj jezik me je koštao. Ne znam samo kako su mogli da izmisle da sam hospitalizovan i kako će da to objasne na sudu.

Dizajner Saša Vidić – Sve ide na bolje

Slavi dizajner Saša Vidić otkriva da je bio na kućnom lečenju i da su ga brat i sestra obilazili i donosili hranu. Kako ističe, drago mu je što ih je, u celoj toj situaciji, više viđao. Saša ističe da se sada dobro osećam ali da nikako svoje zdravlje više ne sme da troši na, kako kaže, budale.

Uskoro panira i da ode na odmor, gde će napuniti baterije, a po svemu sudeći biće to egzotična Italija.

