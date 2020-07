Ispijanje kafe ritaul je bez koga mnogi ne mogu da zamisle početak dana. Bilo da je slađa ili gorča, šoljica mirišljave kafe sjajan je način za razbuđivanje. Stručnjaci obično preporučuju maksimalno 200-400 miligrama kafe dnevno. Ali, koliko ćete popiti ovog ukusnog napitka svakoga dana zavisiće i do stila života, kao i zdravstvenog stanja.

Za sve one koji planiraju da prestanu da komnzumiraju kafu, obratite pažnju kakve će se promene desiti u vašem telu ukoliko to učinite.

Promena težine

Nakon što prestanete da konzumirate kafu mogli biste da dobijete ili izgubite na kilaži. Svakodnevno konzumiranje kofeina iz kafe, čaja ili drugih bezalkoholnih pića povećava dnevni nivo šećera u krvi za skoro deset posto. Sve to na kraju dovodi do rizika i mogućnosti da se oboli od kardiovaskularnih bolesti. Ipak, nije sve tako crno. Kofein se smatra jednom od retkih prirodnih stvari koje pomažu ubrzanju metabolizma i sagorevanju masti. Kofein ubrzava metabolizam za tri do četiri posto i povećava potrošnju energije za 8 do 11 posto.

Bićete manje anksiozni

Da, previše kofeina može biti razlog zbog kojeg se osećate uznemireno i rastrojeno. Iako kofein povećava energiju, istovremeno može dovesti do porasta nervoze i napada panike.

Bolje ćete spavati

Konzumiranje kofeina može uticati na vaš san, što znači da ćete noću imati nesanicu, a preko dana će vam se spavati. Dakle, kada sedeći put ne budete mogli da spavate za to okrivite kafu, piše portal “Wall”.

Imaćete zdravije zube

Konzumacija kafe može uzrokovati oštećenje zuba. Ne samo da ćete zbog kafe izgubiti blistav osmeh, već kiselost koju sadrže pića s kofeinom može dovesti do propadanja i oštećenja zubne gleđi.

Smanjićete glavobolje

Prema istraživanjima, kofein je faktor rizika za hronične svakodnevne glavobolje. Smanjenje konzumacije kofeina može umanjiti takve tegobe.

Izgledaćete mlađe

Otkriveno je da kofein ometa stvaranje kolagena u ljudskoj koži, što bi, između ostalog, moglo uzrokovati više bora! Zato, ako ništa drugo, vaša koža će vam biti zahvalna ukoliko odlučite da ostavite kafu.