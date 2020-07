Od Kalifornije, preko Pariza i Treviza, do Švedske… Preparati za negu kose i „niche“ parfemi stigli su do svih meridijana, a zahvaljujući “Charles & Christie studiju” i do Beograda

Dobro došli u “Charles & Christie studio”! Vodimo vas na jedno uzbudljivo putovanje. Upoznajte naše salonske zvezde, jer možda neka od njih postane vaš najbolji saveznik kada je reč o negi kose. Idemo prvo u Kaliforniju, gde je pre više od četrdeset godina nastao «Joico», selektivni profesionalni brend za kosu. Njegova glavna misija je oporavak oštećene kose. Svi “Joico” proizvodi sadrže pametnu tehnologiju regeneracije, a neki i tehnologije koje sprečavaju sva oštećenja. Ako ste nekad pomislili da je nemoguće vratiti u život potpuno oštećenu, uništenu i beživotnu kosu, niste bili u pravu. Upoznajte najtraženiji sistem iz četiri koraka, koji se razlikuje od svega na trzištu. Ovaj sistem sadrži K-Pak dubinski regenerator, koji već dvadeset godina skuplja nagrade po svetu. Posle ovog tretmana kosa je potpuno obnovljena i preporođena. Nije slučajno frizer čuvene Lejdi Gage Frederik Aspiras iz Los Anđelesa odlučio da koristi upravo “Joico” preparate.

Iz Kalifornije vas vodimo u Pariz, prestonicu stila, šika, elegancije, ali i žena koje su uvek težile prirodnom izgledu. Upravo ovde je 1968. godine nastala luksuzna linija «Leonor Greyl» za negu kose na bazi prirodnih sastojaka. Među prvima su počeli da iz prirode uzimaju samo najbolje.

Idemo sada do Švedske, zemlje u kojoj je nastao «Sachajuan», profesionalni brend za negu kose koji su kreirali renomirani frizeri. Upravo to čini ga jedinstvenim jer je napravljen za potrebe i po meri frizera, a performanse proizvoda govore same za sebe. I velika svetska zvezda Kim Kardašijan u svojoj paleti ima «Leonor Greyl» i «Sachajuan». Spuštamo se na jug Evrope. Stižemo u Trevizo, mali grad na severu Italije, gde se već 150 godina s kolena na koleno prenosi umeće izrade profesionalnih četki za kosu. Četke“Acca Kappa”, pravljene od kvalitetnih materijala, u rukama profesionalaca stvaraju pravu čaroliju.

Na put oko sveta vodimo vas zahvaljujući mirisnim notama „niche“ parfema koje zastupamo na našem trzištu: “Angelo Caroli”, “Affinessence”, “State of Mind”, “Yohji Yamamoto”, “Antiqua Firenze”, “Franck Boclet”, “Gustave Eiffel”, “Molinard”, “Welton London”, “Olibere”.

I vraćamo se odakle smo krenuli. U centar Beograda, u “Charles & Christie studio”, u Bulevaru despota Stefana 1. Ako ste poželeli da probate neki od naših brendova, čekamo vas. Iskoristite promotivni period i usluge po izuzetno niskim cenama.