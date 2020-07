Princ Hari je uspešno sakrio od javnosti vanbračno dete, tvrde britanski mediji. Da je bio neveran Megan Markl šuškalo se i pre godinu dana. Naime, tada je procurela informacija da je na početku veze sa vojvotkinjom od Saseksa paralelno bio i sa britanskom manekenkom Sarom En Meklin.

‒ Na samom početku veze sa Megan Markl Hari je odlučio da ode na sastanak sa manekenkom Sarom En Meklin. Sreli su se na privatnoj zabavi, a potom ju je pitao za broj telefona. Počeo je da joj šalje brojne poruke i dogodila se kratka avantura – tvrdi autorka biografije o kraljevskoj porodici Andžela Levin.

Ovaj trač nije uspeo da poljulja brak Megan i Harija, ali sada je situacija mnogo ozbiljnija. Britanski tabloid „Globe“ tvrdi da poseduje dokaze da princ Hari krije vanbračno dete već duže vreme. Prema pisanju pomenutog medija i sam princ je ostao šokiran kada je saznao da je otac riđokosog dečaka.

‒ Vojvoda od Saseksa negirao je vezu sa dečakom, dok su svi uvereni da je on otac jer je sličnost među njima neverovatna. Ove šokantne tvrdnje stigle su baš u periodu kada je Megan poželela da imaju još jedno dete ‒ tvrdi izvor.

Princ Hari ne želi da prizna vanbračno dete

Iako je sličnost velika, Hari uporno negira da je dete njegovo.

‒ To je noćna mora! Kraljevska porodica i princ Hari ne mogu da veruju da se ovo događa. On negira i uporno tvrdi da nije moguće da je on otac tog dečaka. Kako navodi majka riđeg dečaka sve se dogodilo nekoliko nedelja pre venčanja sa Megan. Vojvoda na sve načine pokušava da ubedi Megan da je sve to jedna velika laž ‒ prenosi ovaj magazin.

Dečakova majka priložila je u pismu brojne fotografije i navela da od Harija traži pet hiljada dolara mesečno kako bi ćutala o tome ko je otac njenog deteta. Ostaje da vidimo da li je ovo pokušaj da se princ Hari uceni ili mali Arči zaista ima brata.