Dragan Marinković Maca, koji iz prethodnih brakova ima dvojicu sinova, Lava i Fjodora Simeona, u srećnom je braku sa Jovanom već četiri godine. Iako je Jovana doživela veliku tragediju kada je izgubila trojke, u prvoj trudnoći, Maca je otvoreno prokomentarisao da od sveg srca želi da Jovanu vidi u ulozi majke.

– Izašao sam u javnost s tim samo iz jednog razloga – zato što je to pošast. Kada nam se to desilo, saznao sam da sijaset ljudi oko mene prolazi kroz isto. Ako je već tako, ako pričamo o beloj kugi, hajde da uradimo nešto, jer problem očigledno postoji. Šta je uzrok ne znam, živimo u turbulentnom vremenu, ali je strašno. Znam kako utiče na čoveka, kako je uticalo na mene, a pogotovo na Jovanu. Ne dao Bog nikome tu vrstu iskustva. Nama muškarcima je teško, ali ne možemo ni da zamislimo kako je ženi koja kroz to prolazi. Pogotovo onima koje više puta to dožive, a ima ih mnogo. Zato i ovim putem apelujem na ljude koji bi treblo da se time bave da ne bude samo mrtvo slovo na papiru ili uzalud izgovorena reč ‒ rekao je za „Hello!“.

U intervjuu koji je nedavno dao Maca je istakao kako se Jovana sjajno slaže sa njegovim sinovima i da joj uloga majke sjajno pristaje.

‒ Jovana se divno slaže sa njima. Ona zaslužuje da ima decu, nažalost, imali smo tu tešku situaciju, tako da će dati Bog da se nas dvoje ostvarimo kao roditelji. Ja bih dece dvadesetoro, neće niko biti gladan. Moja najveća životna želja je da imamo jedanaestoro, fudbalski tim, da živimo u hacijendi. Nas trinaest za stolom… Bila joj je prva trudnoća, bilo je vrlo loše. Tako je, kako je, mnogi parovi prolaze kroz to ‒ rekao je Maca u emisiji „Sceniranje“.

Dragan Marinković Maca – Roditeljstvo je najveće bogatstvo

stakao je da je porodica smisao svega i da sa ljubavlju svog života želi da zasnuje veliku porodicu. Njegovi sinovi iz prethodnih veza sada imaju 10 i 16 godina, a glumac oseća da je vreme da u njegov dom ponovo dođu rode. U jednom intervjuu za naš magazin Dragan Marinković Maca istakao je da su mu sinovi dali dozvolu za brak otvorenog srca.

– Nego šta. I za decu i za brak. Jovana je predivna osoba i zato želim da sa njom imam decu, želim i da se ona ostvari kao majka. Mislim da je roditeljstvo, pored slobode, najveće bogatstvo.

Za „Hello!“ je otkrio šta je to što je Jovanu izdvojilo u moru drugih žena.

– To što je iskrena, časna i poštena. Te stvari danas su toliko raritetne da su skoro ekscesne.

Takođe je istakao da je sa suprugom na istoj talasnoj dužini mada je razlika između njih gotovo dve decenije.

– Nema toga, ona je gospođa za mene. (smeh) Godine su nonsens. Relativna stvar. Imaš ljude od 24 koji su starci, i obrnuto.

Maca i njegova supruga neverovatna su podrška jedno drugom, pa ga je ona sve vreme bodrila u pokretanju novog biznisa, kao što on nju hrabri da ponovo pokušaju i ostvare se kao roditelji. S obzirom na to koliko je njihova ljubav jaka, verujemo da će uskoro imati prilike da budu srećniji i da svoj odnos podignu na značajniji nivo.