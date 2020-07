Jedna od zvezda koje istom jačinom decenijama sijaju na prostoru nekadašnje države, Neda Ukraden (69), jednako intrigira i mlade i starije. Iako je profesionalno počela da se bavi pevanjem u sedamnaestoj godini i imala blistavu karijeru, stigla je da završi dva državna fakulteta – engleski jezik i književnost i pravni u Sarajevu, a na odseku međunarodnog prava jedno vreme radila je kao asistent.

Baka troje unuka, bliznakinja Aleksandre i Nede, kao i Dušana, danas aktivno peva, nastupa, snima nove pesme i spotove, a ne libi se ni da se fotografiše u kupaćem kostimu. Pevačica koja je oduvek maštala da ima veliku porodicu, sa zavidnom energijom i sjajnim izgledom, priznaje da joj je porodica sve na svetu, ali da u njenom životu ima mesta za ljubav, ukoliko je ona s pravom i kvalitetnom osobom.

U velikoj ispovesti za magazin “Story” Neda otkriva i zbog čega je ponosna na svoju porodičnu manufakturu, odnos ćerke i njenog supruga, kao i zbog čega u njenom domu ne vladaju tipična balkanska pravila.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Neda Ukraden (@neda.ukraden) дана 19. Јун 2020. у 3:45 PDT

Posle pesama “Bomba”, “3210” i “Nije pošteno” došao je red na novu numeru za koju ste prošle nedelje snimili i spot na Dunavu. U kom je stilskom aranžmanu i da li vam sada više prija tradicionalniji ili moderniji zvuk?

– Posle ta tri hita, nedavno sam realizovala dve nove pesme – “Za pravu ljubav”, kao i duetsku numeru s Lukom Basijem koja je broj jedan na trendingu. Spot za mediteransku pesmu “Za pravu ljubav”, koja je u maniru mojih najvećih hitova, snimila sam u prekrasnom ambijentu tvrđave Ram na Dunavu. Stihovi su romantični i to me je inspirisalo da spot snimim na tako bajkovitom mestu.

Rekli ste da ste s duetom “Ni Dubaji ni Havaji” u vrhu top-lista. Da li to objašnjavate činjenicom da se obraćate mlađoj publici i smatrate li da ste izvođač za sve generacije?

– Pesma je postala hit i drago mi je da je opravdala moja i Lukina očekivanja. To što je u vrhu lista uverilo me je da me podjednako voli mlađa i starija publika. Drago mi je što sam pevačica za sve generacije. Voli me publika u celom regionu. Ako se čovek trudi i oglašava se dobrim pesmama, ne izostaje rezultat.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Neda Ukraden (@neda.ukraden) дана 2. Јун 2020. у 11:06 PDT

Planirate li tradicionalni odmor u vašoj kući u Crnoj Gori i koliko vas je situacija s pandemijom poremetila u planovima za leto?

– U moju kuću u Boki Kotorskoj, koju imam 40 godina, idemo svakog leta čim počne lepo veme. S nestrpljenjem čekamo momenat kada će nam biti omogućeno da odemo našoj kući. Svi smo nestrpljivi, posebno unuci, strašno nam teško pada sve sa koronavirusom. Strašno je kad ne možete otići u vašu kuću i kada ne znate šta će se dešavati dalje. Sve ovo nas čini nespokojnim i već razmišljamo o alternativnim vidovima letovanja.

Koliko su vam nedostajali vaši tokom perioda izolacije? Kako je vama prijala ta osama?

– U izolaciju sam otišla dobrovoljno jer sam odgovorna, pa sam razmišljala o mojim martovskim koncertima, koji su bili krcati i s mnogo kontakata s publikom te sam smatrala da je pametno da se izolujem. Razmišljala sam o svojoj porodici, nisam želela da rizikujem da prenesem njima, ali i da izbegnem da oni meni eventualno prenesu virus. Bilo mi je teško, veoma je mučno biti sam s takvim opterećenjem. U toj situaciji, kada su svakodnevne dramatične slike umiranja, panike i kolapsa zdravstvenog sistema, još je teže samovati. Unuci su mi olakšavali trenutke samoće video-pozivima. Oni su moja najbolja terapija. Kada sam konačno došla kući, na dan ćerkinog rođenja, dočekali su me božanstvenom dekoracijom s temom dobrodošlice koja je bila postavljena svuda po našem domu.

Bliži se vaš rođendan. Kako se nosite s godinama?

– Rođendane slavim jer sam srećna što sam dočekala te godine, što imam lepotu, energiju i snagu. Godine su više od hronologije. One su pitanje stava o životu, energije, kao i toga da li ćete biti pasivni posmatrač ili aktivni igrač u svom životu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Neda Ukraden (@neda.ukraden) дана 21. Мај 2020. у 5:34 PDT

Sami se često vozite na nastupe, igrate tenis, vežbate, kuvate. Odakle vam toliko energije?

– Nemam mnogo pomoćnika u životu, vrlo sam aktivna. Sama često vozim, a umem i sama sebi da budem frizer. Održavam lepotu, radim vežbe, a načinom ishrane pazim da se moje telo održi u što boljoj formi. Ne prejedam se, ne jedem kolače i masno, ne pušim i ne pijem, što manje jedem mesa. Nisam rob – ako radim do četiri ujutru, normalno je da ogladnim. Moj poslednji obrok ne može biti u 18 časova kad sam radnik treće smene. Nisam neko ko zabrinuto stoji pred ogledalom i broji bore ili kilogram viška. Vedrina duha i pozitivan stav, energija i volja, najbitnije su kod vitalnosti i činjenice kako neka osoba zrači.

Znamo da vas porodica ispunjava, ali i da ste privlačna žena. Kako biste se osećali da se sada zaljubite? Ima li mesta za ljubav u ovoj fazi vašeg života?

– Porodica mi je sve. Ali uvek ima mesta za neku novu ljubav, u smislu nekog divnog odnosa punog poštovanja, razumevanja, zrelosti, pameti, duha, iskustva. To je za mene prava veza. Meni nije veza da imam nekog mladića koji će biti poput pauna pored mene, a ja ću se njime razmetati. Ne, treba mi zrela i pametna osoba koja razume sveukupnost mojih obaveza, putovanja, afiniteta i koja razume moju ljubav prema porodici. Uvek sam otvorena za takvu priču.

Kojim ste vrednostima učili ćerku Jelenu pa vas čini ponosnom što ih ona prenosi na vaše unuke?

– Ćerki sam nastojala da prenesem fundamente mog odgoja. Porodica je smatrala da sam ja, kao vredna i pametna osoba, neko ko treba da se pouzda u sebe, svoju pamet i sposobnost, da ne očekuje i ne očajava ako izostane pomoć muža, države, stranke, kolega ili bilo koga. I moja Jelena je naučena da bude vredna i odgovorna, odana porodici, da spremi dobro jelo, ali i da voli dobru muziku i da zna da se veseli. Da ne bude vrsta žene koja je vezana za šporet, već neko ko podjednako uživa i kada se opusti s društvom.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Neda Ukraden (@neda.ukraden) дана 19. Апр 2019. у 1:28 PDT



Ona je vrlo odana deci i mužu. Oni su oličenje nečega što bi trebalo da se danas neguje: međusobnog poštovanja, kao i uvažavanje prethodnih privatnih života. Jelena ima divan odnos sa ćerkom iz prvog braka mog zeta, a ona je divna i vaspitana devojka na koju smo ponosni. Živimo u harmoničnoj zajednici, što je retkost, obično se zetovi i tašte ne podnose. Mi smo dokaz da to ne mora da bude tako. Da sam u životu samo porodicu stvorila, bila bih isto ponosna. Oni su takođe ponosni zbog mojih dela i pesama, ali i da nema toga, bili bismo podjednako srećni.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Neda Ukraden (@neda.ukraden) дана 23. Феб 2018. у 12:19 PST

Ćerka i zet vam pomažu u karijeri, zar ne?

– Za sve što mi treba, oni su tu organizaciono, ali i na druge načine. Ćerka ima mnogo smisla za šminkanje i modu, a zet mi pomaže oko snimanja spotova, plasmana pesama. Mi smo porodična manufaktura koja odlično funkcioniše. Naša igraonica, u okviru koje je i beauty salon, zamišljena je kao originalni kocept u kojem se ženi nudi da ostavi dete da se igra, a da u isto vreme sebe može da ulepša. U to smo uložili mnogo energije. Jelena i Predrag brinu se o funkcionisanju svih aspekata našeg biznisa.