Poslednjih meseci smo više vremena provodili kod kuće, što nas je nateralo da većinu energije i novca uložimo upravo u njeno opremanje. Pojedini proizvođači i distributeri nameštaja zabeležili su ogromne poraste u online pretraživanju određenih komada, pre svega kada je u pitanju nameštaj za bašte i terase – čak 260 odsto!

Ne zaostaje mnogo ni internet pretraga pojmova vezanih za dekoraciju i dizajn, koja je tokom ovih meseci porasla za 205 odsto. U nastavku donosimo nekoliko trenutno najupečatljivijih trendova u dizajnu enterijera, kao i savete kako da ih primenite u svom domu:

Dobrodošli u džunglu

Biofilni pravac u dizajnu enterijera i arhitekturi počiva na oponašanju spoljašnjeg sveta, koristeći materijale, boje i teksture koji se mogu naći u prirodi. Razmišljajte u pravcu svih nijansi zelene, bež i zemljanih tonova, materijala poput drveta, kamena i ratana koji više nisu rezervisani samo za terase i bašte. Otud dolazi garden room koncept, koji se postiže „gomilanjem“ prirodnih sobnih biljaka svih vrsta i veličina, kreirajući pravu malu zelenu oazu usred sobe.

Multifunkcionalni prostori (i nameštaj)

Porastom popularnosti učenja i rada od kuće, multifunkcionalni prostori i komadi nameštaja postali su jedan od vodećih trendova kada je u pitanju dizajn enterijera. Strogo odvojene prostore zamenio je open space koncept, a kada se radi o nameštaju, dizajn je otišao u pravcu kombinovanja upečatljive estetike i univerzalnosti, čak i u slučaju tehnoloških uređaja. Televizori više nisu samo uređaji za emitovanje sadržaja, već dizajnerski komadi koji upotpunjuju prostor. To je slučaj sa novim, nesvakidašnjim Samsung televizorom pod nazivom The Serif. Kreiran od strane čuvenih francuskih dizajnera, braće Burule, The Serif nije televizor kome je mesto kraj zida – može se nalaziti bilo gde u prostoriji, čak i na samoj sredini. Bez obzira na to gde ga postavite, sa ili bez metalnog postolja, on se savršeno uklapa u okolinu i izgleda odlično iz svakog ugla, a dostupan je u nebeskobeloj i nebeskoplavoj boji.

Print na print i dašak juga

Kao i u modnom svetu, u poslednje vreme sve se više razbuktava kombinovanje različitih printova istovremeno – prugica, cveća i geometrijskih uzoraka, pa ne čudi nagli porast interesovanja za španskim kupatilima, koje karakterišu raznobojne pločice sa različitim printovima. Internet pretraga ovog pojma porasla je za čak 309 odsto tokom 2020. godine! Međutim, ne morate se zaustaviti samo na kupatilu. Odvažite se i unesite dašak Maroka i juga Španije i u ostatak doma, u vidu podnih rešenja ili detalja na zidovima i nameštaju.

Murali, tapete, tepiserije…

Šta god od ovoga da odaberete, akcenat je na zidu. Minimalizam više nije imperativ, pa birajte tapete sa akvarel floralnim printom, ili one inspirisane Japanom.

Među vodećim trendovima su i zidovi oslikani muralima, prekriveni slikama i fotografijama u ramovima različite veličine i oblika, kao i tapiserije. Za poseban efekat, među ostale elemente na zidu uklopite i nesvakidašnji Samsung The Frame – televizor i umetničko delo u jednom. Zahvaljujući specijalnom režimu koji omogućava prikazivanje slika i fotografija iz jedinstvene Art Store prodavnice kada je televizor isključen, kao i okviru u boji po izboru, uvek možete imati drugačiju dekoraciju.

Nešto staro, nešto novo, nešto pozajmljeno i nešto plavo

Ovu godinu obeležiće i stil pod imenom grandmillenial ili jednostavnije – spoj modernog dizajna i retro elemenata koji izgledaju kao da su nasleđeni od bake. Da biste ga uspešno primenili u svom domu, bacite se na pretraživanje starih tavana i garaža, ali i buvljaka i antikvarnica.

Institut za boje Pantone odabrao je plavu za boju godine. Za inovativni pristup, odaberite monohromatski dizajn i obojite čitav kutak u klasičnu, kraljevsku plavu.

Trendovi su ponekad i kontradiktorni, pa ćete često videti da su istovremeno in i neutralni, prirodni tonovi, ali i razigrani cvetni motivi i jarke boje. Zato za kraj imamo još jedan savet – budite originalni i ne oklevajte da kombinujete navedene trendove na svoj način i u skladu sa svojim enterijerom. Sigurno nećete pogrešiti.