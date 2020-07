Popularna pevačica iz grupe „Hurricane“ izgled je dovela do perfekcije. Iako se u karantinu borila sa nekoliko kilograma viška, Sanja Vučić smršala je i sada izgleda zanosno. Postignute rezultate održava svakodnevnim treninzima za koje nikada nije imala jači razlog.

Sanja je u jednom intervjuu za domaće medije otkrila da je ona, kao i ostale devojke iz benda, na posebnom režimu ishrane od kada se završio period izolacije. Rezutati su i te kako primetni, a pored odricanja od ne baš zdrave hrane, devojke iz „Hurricane“ grupe svakodnevno treniraju.

U prilog tome govori i nova fotografija iz teretane na Sanjinom „Instagramu“, na kojoj, ni manje ni više, nego diže tegove, a izgleda da je u top-formi. Iako se samo fotkala u teretani, Sanja je duhovito prokomentarisala.

‒ Inače, vezujem kosu i ne nosim šminku dok treniram.

Lepa pevačica pokazala je tom prilikom i motivaciju zbog koje svakodnevno posećuje teretanu.

Objavila je „Instagram story“ sa svojim zgodnim momkom, koji je sa lakoćom drži u naručju. S obzirom na njegov stas, verujemo da Sanja nije imala nikad „jači“ razlog da poseti teretanu.

Jednom prilikom istakla je da ne zna šta ju je privuklo kod njenog partnera.

– Ne znam čime me je osvojio, ali kad sam ga videla, nešto me je preseklo. Vraćala sam se iz prodavnice, ni na šta ne ličim, kese… i vidim senku, zaklonio mi je sunce jer je veliki. I samo me je preseklo. Popnem se gore, nešto mi nije dalo mira i sišla sam dole, pružila mu ruku i, eto – od tada su u srećnoj vezi, a počeli su i da žive zajedno.

Ipak, Sanja je istakla da joj je veoma važno da se o svim obavezama dogovaraju.

– Živim sa dečkom, a i ranije sam imala to iskustvo. Ja volim da raspodelimo obaveze. Ako oboje radimo, zarađujemo, onda da podelimo obaveze. To je delegiranje. Ajde, recimo, ja ću da operem sudove, ti seckaj meso, ja ću da ga ispržim, ti serviraj. Meni to jako prija jer vidim da nisam nekome sluškinja, majka i baba. Mislim da neki muškarci to smatraju brižnošću ‒ rekla je prilikom jednog gostovanja u emisiji „Magazin In“.