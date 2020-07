Petar Gajić otkriva da je kao dete želeo da bude mornar i istoričar, da mu uz dvoje dece nije potreban budilnik i da sa suprugom ne bi mogao da vodi porodičnu emisiju jer bi se posvađali.

Da li je roditelju dvoje male dece neophodan budilnik?

‒ Jedino ako radi jutarnji program i mora da ustane u četiri sata. Za sve kasnije termine tu su prirodni budilnici koji bi da se igraju. (smeh)

Milena je još mala, a šta kaže Mihailo kad vidi tatu na ekranu?

‒ Mimi, kako je sam sebe prozvao, zna da bude i ljut što tata oduzima vreme Blejzu i čudovišnim mašinama. (smeh)

Pustaju li vas preko reda u pošti ili prodavnici?

‒ Ne dozvoljavam. To je mizeran način korišćenja “prepoznatljivosti”. Ali, nije loše to što od većine ljudi na ulici dobijete osmeh.

Pamtite li suprugu Ivu iz vremena kad je vodila “City kids”?

‒ Nisam gledao tu emisiju. Kada smo se sreli 2013, na televiziji “Prva”, nisam ništa znao o njoj. Imao sam priliku da je upoznam “od nule”, bez predrasuda i predubeđenja. Možda je zato naša veza opstala.

Osim lepotom, čime vas je još očarala?

‒ Nežnošću i posvećenošću. Kako meni, tako i našoj deci. Oduševilo me je kako kuva i kako vozi kola. Dobro, sad se malo šalim. Zapravo, mi smo iz sličnih porodica. Došli smo iz one nekadašnje srednje klase koja više ne postoji. To je tajna veza.

Možete li zamisliti da jednog dana vas dvoje zajedno vodite neki porodični „talk show“?

‒ Ne. Oboje smo tvrdoglavi, sigurno bismo se posvađali tokom emisije. Osim toga, ja nisam za „talk show“ o neobaveznim temama.

Koji kućni poslovi su vam manje dragi?

‒ Sve ih volim, a usisavanje ne bih menjao ni za šta.