Nina Badrić oduvek je negovala izgled i trudila se da bude lepa kako iznutra tako i spolja. Iako je prepoznatljiva po modnoj i bjuti-klasici, u kojoj nema mnogo prostora za eksperimentisanje, novom fotografijom na „Instagramu“ mnogima je oduzela dah.

Lepa pevačica je na popularnoj društvenoj mreži objavila modni „look“ dostojan crvenog tepiha. Fotografisala se u dugačkoj crvenoj haljini i neverovatnim „chic“ štiklama. Glamurozni izgled dodatno je začinila holivudskim loknama, pa je izgledala svetski. Cela fotografija odiše luksuzom, za šta je Nina pokupila brojne komplimente.

View this post on Instagram A post shared by Nina Badrić (@badrich) on Jul 23, 2020 at 1:39am PDT



Izgled je „začinila“ i nedavnom promenom frizure. Samo je malo skratila kosu, ali dovoljno da to bude pravo letnje osveženje. Razdeljak na stranu, lokne i velike naočare za sunce, izgleda da je to „go to look“ Nine Badrić za ovo leto.

View this post on Instagram A post shared by Nina Badrić (@badrich) on Jul 21, 2020 at 12:22am PDT

Ona nije zagovornik filtera niti drugih sredstava za takozvano Instagram ulepšavanje i mnogo joj je važno da bude prirodna i da se u svojoj koži zaista dobro oseća.

– I ja se trudim, kao svaka žena, da izgledam najbolje što mogu. Pazim na ishranu, vežbam, spavam… Imam dobar ten pa mogu sebi da priuštim šetnju bez šminke, ali za ženu su najlepši „filter“ i kozmetika kada je srećna. To se vidi ‒ rekla je u nedavnom intervjuu za „Tportal“.

View this post on Instagram A post shared by Nina Badrić (@badrich) on Jul 4, 2020 at 1:25pm PDT



– Moj izbor je da svakog jutra prvo zahvalim na novome danu i svemu što imam. Da gledam u ono dobro u svom životu. Uvek odaberem to umesto kukanja. Ostalo je stvar i sreće koja nas pomazi u životu ‒ dodala je i time suptilno istakla da su osmeh i dobra energija zaslužni za to što svakim danom sve bolje izgleda.