Kim Kardašijan razvod nije mogla ni da sanja, a ovih dana strani mediji pišu samo o tome. Njen suprug Kanje Vest u jeku je promovisanja svoje političke kampanje i želi da postane predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Dok mu na tom planu cvetaju ruže u braku je sve krenulo nizbrdo.

Pre samo nekoliko dana Kanje je šokirao javnost kada je preko društvenih mreža počeo da iznosi porodični prljav veš. Reper je na svom nalogu na „Tviteru“, posle govora na jednom mitingu, izneo niz optužbi na račun supruge i njene majke, kao i ostalih članova popularne porodice Kardašijan. Kanje je u nekoliko veoma oštrih tvitova punih besa poslao poruku, prvo Kris Džener, u kojoj je naglasio da joj neće uspeti plan da ga smesti u bolnicu.

‒ Kris, nemoj da ti pada na pamet da se igraš sa mnom. Ta lažna smirenost ti nije dopuštena u blizini moje dece. Pokušala si da me zatvoriš u ludnicu ‒ poručio je reper u objavama, a potom se obratio supruzi, sa kojom ima četvoro dece.

‒ Znajte svi da je Kim pokušala da me smesti u bolnicu. Ako me zatvore kao Mandelu, znate zašto se to dogodilo ‒ napisao je budući kandidat za predsednika Sjedinjenih Američkih Država i izazvao lavinu komentara.

Kim Kardašijan nije odbacila razvod kao opciju

Dok ga jedni podržavaju, drugi smatraju da hitno mora da ide na lečenje jer je njegovo stanje krajnje zabrinjavajuće. Reper Kanje Vest otvoreno je prošle godine govorio o svom mentalnom zdravlju i otkrio da pati od bipolarnog poremećaja. Istakao je da se zbog toga osećao hiperparanoično. Iako mu mentalno stanje pomaže da bolje izrazi svoju ličnost, zbog njega se oseća kao da je sve oko njega zavera. Zato je mnogima ovo javno napadanje Kim i Kris Džener očekivano, ali i neprimereno.

Svesna da je njen ugled doveden u pitanje, Kim Kardašijan razvod nije negirala, ali ni potvrdila.

Ipak, skupila je hrabrost i odgovorila suprugu na prozivke, ali je progovorila i o njegovoj dijagnozi.

‒ Razumem da je Kanje podložan kritici jer je javna ličnost i sve što uradi ili kaže može da izazove snažno mišljenje i osećanje. On je sjajna, ali komplikovana osoba, vrhunski umetnik, koji je iskusio bolan gubitak majke i mora da se bori sa pritiskom i izolacijom koja je povećana njegovim bipolarnim poremećajem. Oni koji su bliski sa Kanjeom poznaju njegovo srce i razumeju da se njegove reči ponekad ne poklapaju sa njegovim namerama ‒ rekla je Kim i pokušala da opravda suprugov postupak.

Izvor sa magazin „People“ potvrdio je da je sukob u braku Kim i Kanjea ovog puta izgleda i poslednji, jer je razvod neminovan.

‒ Kim Kardašijan razvod već duže smatra jedinim rešenjem svih problema, a prioritet su joj deca. Ona je takva žena da je stala uz muža, ali istovremeno su joj bezbednost i sreća dece na prvom mestu. Ona neće samo stajati po strani i gledati kako je Kanjeovi postupci povređuju. Oni su završili. Krajnje je vreme da svako krene svojim putem ‒ rekao je izvor blizak porodici za magazin „People“.