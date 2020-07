Iako je nedavno otvorila profil na „Instagramu“, glumica Dženifer Aniston svojim objavama prikupi milione lajkova i komentara. Poslednja u nizu naterala je brojne ljude širom sveta da se osveste, probude i postanu odgovorni pre svega za svoje, a onda i za zdravlje ljudi oko sebe.

Situacija zbog pandemije virusa korona u Americi nikada nije bila gora i broj žrtava sve je veći. Da bi makar malo uticala na javnost i pokušala da utiče da svi nosimo maske, glumica Dženifer Aniston objavila je potresnu fotografiju koja je mnogima uterala strah u kosti.

‒ Ovo je naš prijatelj Kevin. Savršeno zdrav, bez ikakvih hroničnih bolesti. Ovo je kovid 19. Ovo je stvarnost. Ne možemo da budemo toliko naivni i mislimo da možemo da nadmudrimo virus… Ako želimo da se sve ovo završi, a želimo, zar ne, jedini korak koji trenutno možemo da napravimo je da nosimo masku ‒ napisala je Dženifer na „Instagramu“, a njena objava odjeknula je kao bomba.

‒ Samo pomislite na sve one koji su propatili tokom ove stravične pandemije. Učinite to za svoju porodicu, a pre svega za sebe. Kovid pogađa ljude svakog životnog doba. Fotografija mog prijatelja nastala je u aprilu i on mi je dao dozvolu da je objavim. Hvala bogu on se skoro pa oporavio. Hvala svima vama na molitvama ‒ dodala je vidno zabrinuta Dženifer pored fotografije prijatelja koji je bio na respiratoru.

Miljenica Holivuda na ovaj način je još jednom pokazala koliko je nesebična i voljna da svima pomogne. Koliko je njeno srce veliko dokazala je i pre nekoliko nedelja kada je zahvalila medicinskoj sestri koja se, pomažući drugima, nažalost, i sama zarazila virusom. Osim lepih i ohrabrujućih reči Dženifer je za nju imala i jedan vredan poklon. Glumica se preko video-linka javila u emisiju voditelju Džimiju Kimelu koji ju je spojio sa mladom medicinskom sestrom koja se nalazila u strogom karantinu i nije viđala ni svoje ćerke.

– Hteli smo da te malo razveselimo i želim da nekoga upoznaš. Njeno ime je Dženifer – rekao je voditelj pre nego što se slavna glumica pojavila na ekranu.

‒ Ne znam kako bih ti zahvalila na tome što rizikuješ život da bi pomogla milionima ljudi u ovoj zemlji. Zaista si fenomenalna – kazala je Aniston, koja je medicinskoj sestri poslala i vredan poklon: bon u iznosu 10.000 dolara, a dodatne bonove poslala je svim njenim koleginicama na odeljenju.

