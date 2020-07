Nataša Pavlović uživa u svakom danu više nego ikad. Poslovne obaveze su usled virusa korona ovog proleća i leta malo po strani, pa je druženje sa porodicom na prvom mestu. Popularna autorka i voditeljka „Praktične žene“ i njen suprug, producent Predrag Pavlović pre tri godine dobili su drugo dete, sina Jana. Par koji je ovog proleća proslavio 14 godina ljubavi već ima sina Olega.

Nataša se kao svaka brižna mama trudi da sinovima podari bezbrižno detinjstvo i ostvari im brojne dečje snove. Pre samo nekoliko dana mlađi sin lepe voditeljke proslavio je treći rođendan, a fotografija je osvanula na „Instagramu“.

‒ „Oduvasmo“ prve 3 ‒ ponosno je napisala Nataša.

Iako osmeh uvek krasi njeno lice, Nataša ne krije da nije nimalo lako uskladiti poslovne obaveze, malo dete i školarca.

– Skidam kapu svim majkama, a onima koje imaju troje i više dece, njima dajem orden. Zaista je teško sve to uklopiti. Dete koje ide u školu obaveza je za sebe. A tu je i malo dete ‒ rekla je naša praktična žena neposredno posle drugog porođaja.

Nataša se trudi da savremena tehnologija ne budu svakodnevica njenih sinova, pa na sve moguće načine pokušava da ih usmeri ka prirodi i sportu.

– Dugo sam se borila protiv toga, ali sam onda shvatila da će Oleg otići na drugo mesto, gde će mu internet biti dostupan. Bitno mi je to što imam poverenje u njega i on u mene, pa možemo da pričamo o svemu na šta tamo naleti. U eri interneta to je teško zabraniti, ali smatram da treba kontrolisati. Teško je steći poverenje deteta, ali krivica je u roditeljima jer su svi prezauzeti poslom i nekim drugim stvarima, a onda zapostavljaju odnos sa decom koji je ključan u njihovom razvoju, kao i u razvoju poverenja između dece i roditelja – iskreno je rekla Nataša.

S obzirom na to da nije jedna od onih žena koje samo pričaju, a ništa ne preduzimaju, Nataša je protekli vikend iskoristila da sa porodicom uživa daleko od gradske gužve, računara i mobilnih telefona. Voditeljka je sa sinovima iskoristila lepo vreme za uživanje na Avali, a prelep trenutak sreće zabeležila je fotografijom.

‒ Već mogu da nosim njegove majice i patike… Ma koliko nekad izludimo od silnog „mamakanja“, zaustavila bih ove trenutke da traju zauvek ‒ napisala je srećna Nataša Pavlović, svesna da su Oleg i Jan smisao njenog života.