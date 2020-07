Proslavljena strelkinja Ivana Maksimović i njen suprug Danilo proslavili su prvi veliki jubilej – pet godina skladnog braka

„I tako mi, laganim koracima, dođosmo do našeg prvog jubileja. ‘Mi amor’, srećna nam velika godišnjica. Volim te“, napisala je 28. juna na “Instagramu” Ivana Maksimović, reprezentativka u streljaštvu, a “veliki jubilej” je pet godina braka sa košarkašem Danilom Anđušićem. Taj važan datum protekao je u slavlju, ali ne onom koje su sami organizovali, već kod bliskih prijatelja. Jedan njima drag par se baš tog dana venčao, a drugi dobio dečaka. Godišnjica je bila povod da se, po ko zna koji put, vrate sedam godina nazad, u vreme kada su se upoznali.

Ivana Maksimović otkriva kako je upoznala supruga Danila

‒ I sada rado prepričavamo kako je to izgledalo, kome pripadaju zasluge za naše poznanstvo, prisećamo se veridbe koja je bila kao iz snova… “Spojio” nas je sadašnji kum, košarkaš Đorđe Drenovac, sa kojim sam se te godine upoznala i družila u Turskoj, na “Mediteranskim igrama”. On je već bio prijatelj sa Danilom, pa sam ja postala tema njihovih razgovora. Jedne večeri sam se slučajno našla na istom mestu na kome su bila i njih dvojica, pa je Đorđe iskoristio priliku da upozna Danila i mene. Usledio je izlazak, posle je sve išlo svojim tokom.

Međutim, ubrzo je Danilo morao da se vrati u Španiju, gde je tada igrao, a budući da je meni sezona bila u toku nisam mogla da odem kod njega. No, ispostavilo se da je upoznavanje koje je teklo preko „Skajpa“ i telefona bilo dragoceno. Mislim da sam zahvaljujući tim okolnostima već tada o njemu otkrila mnogo bitnih stvari na koje se tek kasnije obrati pažnja. Tri-četiri meseca posle upoznavanja, za Novu godinu, došla sam kod Danila. Tih deset dana su mi bili dovoljni da shvatim da je on onaj pravi.

Ivana kaže da su oboje u svojim porodicama imali od koga da nauče šta znači lep brak, a bitna je i činjenica da su slično vaspitani. Daleko od toga da i oni, kao svi drugi ljudi, nemaju dobre i loše dane, ali sa zadovoljstvom i ponosom konstatuje da zaista sjajno funkcionišu. Zasluge za to, osim ljubavi, imaju poverenje i spremnost za kompromise.

‒ Na venčanju sam odmah posle “da” rekla “nemoj ni slučajno da budemo razdvojeni duže od dve nedelje”. To je uslov za zauvek, jer se na početku veze dešavalo da se ne vidimo i ceo mesec. Uvek smo unapred znali kada ćemo ponovo biti zajedno i gde ćemo ići, to nas je “držalo”. Imali smo čemu da se nadamo i o čemu da maštamo, pa je vreme brže prolazilo, ali ni slučajno onoliko brzo koliko smo želeli.

Pre šest godina Ivana je ispričala:

‒ Sitnice me uvek oraspolože. Često me kod kuće sačeka cveće i neka divna poruka, a kada sam neraspoložena, Danilo ode do “Meka” i donese mi omiljeni sladoled.

I danas je sve isto, mada se plašila da će njen suprug s vremenom izgubiti elan za takve gestove.

‒ Neverovatno je koliko dobro ume da “sluša”. Dovoljno je da pomenem da nešto želim da kupim, pa da mu to bude ideja za sledeće iznenađenje. Time me beskrajno oraspoloži, ali i navede da se i ja potrudim da makar delimično budem kao on. Priznajem da je Danilo romantičniji i spremniji za svakodnevno oduševljavanje. Mnogo učim od njega.

Sin Filip kao kruna ljubavi

Od kada su u novembru 2018. dobili sina Filipa Ivana je sportske obaveze podredila želji da stalno budu zajedno. Prošlu godinu proveli su u francuskom gradu Buržu, a i sledeću će, jer Danilo ima ugovor sa istoimenim klubom. Prvih dana u Francuskoj osećali su blagu strepnju jer je trebalo navići se na život u novoj zemlji, na kulturu i mentalitet, a jezik nisu znali.

‒ Srećom, dočekali su nas divni ljudi, neki su iz naših krajeva. U klubu vlada porodična atmosfera. Pomoćni trener je iz Crne Gore, pa se često viđamo s njim i njegovom suprugom. Obišli smo mnoga lepa mesta, a često idemo i u Pariz, u koji stižemo posle tri sata vožnje. Volimo da izađemo, te koristimo priliku kad nam dođu moji ili njegovi roditelji, jer oni čuvaju Filipa. Uspevamo da dobro balansiramo između mirnog i dinamičnog života.

Filip je imao samo mesec dana kada ga je Ivana stavila u kola i krenula u Banjaluku, jer je Danilo tada igrao u “Igokei”. Sa tri-četiri meseca je prvi put leteo avionom, a budući da njegovi roditelji žive vrlo dinamično, brzo se navikao na takav ritam.

‒ Sve što smo ranije voleli da radimo nastavili smo i kad je Filip došao u naš život. Dobar je, ali i jako živahan, sve bi da proba, stalno nešto istražuje… U šali kažem da njega treba da čuvaju dve-tri osobe, ali ne na smenu, već istovremeno.

Početkom avgusta Danilo će otputovati u Francusku na pripreme, koje će početi nešto ranije nego inače. Tamo su mere protiv širenja virusa donedavno bile vrlo oštre, a sada se život polako vraća u normalu. Ivana i Filip će u Burž krenuti čim ona završi takmičarsku sezonu, krajem avgusta.

‒ Srećna sam što u Buržu postoji streljački klub, na pet minuta od kuće. Budući da su otkazana međunarodna takmičenja za ovu godinu svi sportski planovi su usmereni na 2021, pa i “tempiranje” forme.