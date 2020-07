Voditeljka Jelena Simić dugo je svoj trudnički stomak skrivala od očiju javnosti. Tek u šestom mesecu otkrila je da je u blagoslovenom stanju i da u njihov dom u oktobru stiže još jedan član porodice. Voditeljka je napustila male ekrane i trenutno uživa na trudničkom odmoru, a pratiocima na „Instagramu“ otkrila je kako izgleda u sedmom mesecu trudnoće. Jelena ne krije da joj „drugo stanje“ prija i ne skida široki osmeh sa lica.

Na fotografiji koju je podelila na svom „Instagram storiju“ napisala je:

‒ Idu dani… Brže nego što ih stižem.

Na taj način istakla je da će za nju veoma lep period trudnoće proći za tren.

U intervjuu koji je nedavno dala domaćim medijima voditeljka Jelena Simić otkrila je da ju je druga trudnoća iznenadila.

‒ U prvim mesecima trudnoće, koju su pratile mučnine, pospanost i nedostatak energije, sve sam pripisivala prolećnom umoru. Snimali smo i svakodnevno se viđali i niko od urednika, reditelja, lektorke, organizatorke, snimatelja, tonaca i voditeljki ništa nije primetio. Uključujući mene. Obradovali su se kada su čuli vest da sam trudna ‒ rekla je za „Blic“.

Jelena je u srećnom braku sa suprugom Draganom, sa kojim već ima devetogodišnju ćerku Unu, a cela porodica veoma se raduje novom članu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jelena Simic (@unajelena_ps) дана 6. Мај 2020. у 2:07 PDT

Nedavno je u intervjuu za naš magazin rekla kako je ljubav sa suprugom Draganom jaka kao prvog dana, a ćerka Una je njihov najveći ponos.

– Ako sam u nečemu imala sreće, onda je to u ljubavi. Zadovoljna sam i voljena žena. Verovala sam da brak nije za mene. Dragan me je demantovao. Ne samo da sam se udala nego u srećnom braku živim već 15 godina. Nedavno smo zaključili da što smo duže zajedno, sve nam je lepše. Mnogi moji prijatelji, kada su saznali da sam u vezi s njim, komentarisali su da deluje kao nepristupačan i arogantan čovek. Međutim, čim bi ga bolje upoznali, menjali bi mišljenje, prvo oduševljeni načinom na koji se ponaša prema meni, ali i činjenicom da je šarmantan i duhovit. Nežan je muž i otac, a opet ima neku neverovatnu snagu koja, čini mi se, svakog dana dobija na intenzitetu. Ume da me iznenadi, nasmeje, razume i podrži.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jelena Simic (@unajelena_ps) дана 15. Јун 2020. у 2:58 PDT

– Naša devetogodišnja ćerka Una tvrdi da je baš imala sreće sa mamom i tatom – smeje se Jelena Simić, a mi verujemo da će se i novi član porodice osećati podjednako srećno.