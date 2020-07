Kada su dva kreativca ujedinila svoju strast i ljubav prema frizerskom zanatu, dobili smo brend čiji su motor prirodni, kvalitetni i efektni sastojci

Ne tako davne 1997. godine, jedan Sacha Mitic i jedan Juan Rosenlind u Stokholmu su zajedno otvorili frizerski salon. Dva profesionalca ujedinila su strast i ljubav prema frizerskom zanatu i u potrazi za jednostavnim, a prirodnim rešenjima, na samom početku 21. veka kreirali “Sachajuan”, profesionalni brend za negu kose.

Fokusirani na sadržaj i efikasnost proizvoda, a ne na izgled ambalaže, odlučili su se za medicinske bočice u koje su pretočili kvalitetne sastojke na bazi “Ocean Silk” tehnologije. Tu su, pre svih, dve hladnovodne alge iz okeana, „rhodophycea“ i „chondrus crispus“. Prva je poznata po tome što jača kosu, povećava njenu elastičnost i daje vlažnost. Deluje unutar vlasi, kako bi održala ravnotežu minerala povećavajući nivo magnezijuma, kalcijuma, mangana i cinka u strukturi dlake. Druga deluje uglavnom na površini kose. Sadrži dosta kalcijuma i cinka koji povećavaju sjaj i štite kosu od površinskih oštećenja.

Sacha i Juan posmatraju kosu u tri dimenizije: površina, struktura i forma. Kvalitet poboljšavaju jačanjem i zaštitom njenih prirodnih karakteristika, čime se olakšava nega. U zavisnosti od tipa kose “Sachajuan” ima rešenje za sve probleme i vrlo lako možete da napravite odabir šampona i balzama.

Za leto, neizostavni preparati uz šampone i kondicionere (balzame) su i kreme za kosu “Hair in the Sun” i “Hair after the Sun”. Na bazi “Ocean Silk” tehnologije štite kosu tokom i posle sunčanja zahvaljujući UV filterima. Tu su i revolucionarni kondicioner bez ispiranja, serum za sjaj, noćni tretman za oporavak, mirisni sprej “Ocean Mist”, kao i tretman za poboljšanje kvaliteta.

Budući da je pravi kozmetički bestseler, ovaj brend svoje mesto našao je na policama najprestižnijih robnih kuća u svetu, kao što su londonski “Harrods”, pariski “Lafayette” ili moskovski “Gum”.

Preparate “Sachajuan” možete naći i u Beogradu, u “Charles & Christie” beauty departmentu u Knez Mihailovoj 2, kao i u “Charles & Christie” studiju u Bulevaru Despota Stefana 1. Više informacija potražitena sajtu www.aponi.rs, gde možete i da poručite proizvode. Sve teme vezane za negu, koloraciju i oporavak kose i kože glave čekaju vas i na instagram profilu @adria.beauty.