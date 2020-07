Saša i Seka Đorđević svoju ljubav ljubomorno čuvaju od očiju javnosti. Iako su se zavoleli još kao tinejdžeri, godine im nisu mogle ništa, osim što su njihovu ljubav učvrstile i osnažile. Saša i Seka u braku su 25 godina, a iz ljubavi su dobili dve ćerke Tesu i Taru.

Da je Seka ona prava, Sale je odmah znao.

‒ Često sam sa društvom dolazio u jedan kafić na Vračaru i jedne večeri video sam divnu i zgodnu devojku. Prijatelji su mi kazali da joj je nadimak Seka i pošto smo razmenili poglede i osmehe upoznali smo se. Zaljubio sam se u nju i teško su mi padale pripreme s „Partizanom“ i reprezentacijom ‒ rekao je svojevremeno Sale za domaće medije.

Od tog dana prošlo je mnogo godina, ali njihova ljubav uspela je da odoli svim iskušenjima i problemima koje nosi brak. Više od dve decenije uživaju u zajedničkom životu, a Saša je na „Tviteru“ podelio romantičnu poruku povodom 25. godišnjice braka.

‒ Pre 25 godina rekla si „da“. Nemam reči da izrazim večnu zahvalnost i ljubav. Zauvek sam zahvalan jer te imam u svom životu ‒ napisao je košarkaški trener i objavio prelepu fotografiju sa suprugom.

25 years ago you said “YES,I DO”❤️❤️❤️no words to express my eternal appreciation & love❤️forever grateful to have U in my life!!! pic.twitter.com/aakOgEnKuJ

— Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) July 12, 2020