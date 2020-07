Život Tamare Kalinić, nesumnjivo najuspešnije influenserke sa ovih prostora, što potvrđuju 848.000 pratilaca na “Instagramu” i ugovori sa vodećim svetskim brendovima, donedavno je bio ispunjen putovanjima, glamuroznim događajima, revijama… A onde je sve (ne)stalo – pandemija korona virusa zaustavila je planetu, a sa njom i modnu industriju koja se suočava sa istorijskom krizom. Primera radi, prodaja odeće u martu strmoglavo je pala za čitavih 34 odsto. Iako se situacija u međuvremenu donekle sredila, još je neizvesno hoće li septembarske “nedelje mode” biti održane i u kom obliku.

Tamara, koja je vanredno stanje iskoristila kako bi se odmorila i, kako kaže, organizovala svoj život, baš kao i njena velika strast vraća se u stare tokove. Uverena da je kriza samo trenutna i da će je luksuzni brendovi prevazići bez ozbiljnijih posledica.

‒ Generalno sam veliki optimista. Zaboravlja se da je modna industrija veoma važna za ekonomiju, da zapošljava više od pola miliona ljudi i da od nje toliko toga zavisi. Nadu mi uliva vest da je “Hermès” prvog radnog dana posle karantina zabeležio rekordnu prodaju. Iskreno se nadam da će se ceo svet, pa i manji biznisi, uspešno oporaviti.

Tamara Kalinić – Korona je u modnom svetu sve odložila za septembar

Tridesetjednogodišnja trendseterka, čijim savetima veruju dame sa svih meridijana, otkriva nam da su ovih dana mnogi šou-rumovi otvorili svoja vrata, te da su polako, ali sigurno počeli da se zakazuju prvi sastanci i fotografisanja. Ipak, o velikim događajima i putovanjima nema još ni govora.

‒ Leto će proći u znaku manjih projekata, “Dior” i “Louis Vuitton” nastavljaju sa promocijom novih kolekcija… Za poslednjih mesec dana imala sam samo jedno slikanje, u Parizu za “Balmain”. Svi događaji otkazani su do septembra. A prva naznaka modnog života biće “Copenhagen Fashion Week”, potom Filmski festival u Veneciji, pa “nedelje mode” u Londonu, Milanu i Parizu, koje i dalje stoje po rasporedu. Prvi put za poslednjih deset godina neću ići na njujorški „Fashion Week“…

Mada je mislila da će joj putovanja, koja njenom glamuroznom životu daju posebnu čar, mnogo više nedostajati, uspešno se prilagodila trenutnoj situaciji. Ipak, priznaje da joj se dešava da se probudi sa željom da jede sladoled u Rimu ili da se šeta širokim bulevarima Los Anđelesa.

‒ Živim između Velike Britanije i Francuske, koje se prilično razlikuju po merama predostrožnosti. Pariz je gotovo vraćen u normalu, sve prodavnice, butici, hoteli i kafići uveliko rade. Muzeji se otvaraju 6. jula, čemu se posebno radujem, budući da živim u blizini “Luvra”. Nadam se da ću ga već za koji dan posetiti i, sada kada mi je u komšiluku, doživeti drugim očima. Na javnim mestima svi nose masku i drže preporučenu distancu, ponašaju se krajnje odgovorno, što je veoma važno u ovako velikom gradu. London je, s druge strane, još nekoliko koraka iza, jer su Britanci bili poslednji u Evropi koji su se odlučili na restrikcije.

Najpoznatija srpska influenserka – Promene su sastavni deo mog života

Bezbroj puta smo, u različitim kontekstima, čuli kako posle pandemije ništa više neće biti isto. Iluzorno je očekivati da do velikih promena ne dođe i u modi, a Tamara nam otkriva da ona uveliko traga za stvarima posve drugačijim od onih koje je želela i nosila pre korone. Podsetila nas je da je posle svetske ekonomske krize 2008. nastupio trend minimalizma, pa je uverena da će se nešto slično desiti i sada.

Promene koje se događaju na svim poljima odrazile su se kako na njen poslovni, tako i na privatni život.

‒ Za poslednjih deset godina na jednom mestu nisam provela tri-četiri meseca. Pa mi je ovaj neplanirani odmor dobrodošao da detaljno sagledam situaciju i isplaniram naredne korake. Kada ste, kao ja, stalno u pokretu, teško vam je da se fokusirate na planove, na razvoj, čak i na sopstveni život. U protekla tri meseca donela sam mnoge važne odluke, a jedna od njih je i preseljenje u Pariz.

U ovim trenucima, i u Gradu svetlosti održavaju se antirasistički protesti u znak podrške demonstrantima sa one strane Atlantika. Kao da korona nije bila dovoljna, na udaru nezadovoljnih građana našla se i moda. Naročito posle nekih ispada dueta “Dolce & Gabbana”, zbog kojih im je razbijen izlog prodavnice na Menhetnu. Kada su počeli protesti u Americi, Tamara je objavila nekoliko veoma angažovanih postova, a u jednom od njih prisetila se neprijatnosti s kojima se suočavala dok je njena porodica imala izbeglički status. Priznala nam je da nosi veoma jasna sećanja iz tog perioda, čak i iz rodnog Sarajeva, mada ga je napustila kada je imala samo tri godine.

‒ Pretpostavljam da se tih trenutaka sećam zato što su bili praćeni jakim emocijama, neki čak i traumatičnim. Formirali su me kao ličnost i učinili jačom. Zvuči kao kliše, ali kada se rodite u svom tom haosu, brzo naučite da ne kukate. Shvatite da vi ne treba da budete problem, jer je problema već dovoljno, već se trudite da olakšate roditeljima koji se ionako bore sa raznim stvarima. Kada sam krenula u osnovnu školu, na svojoj koži sam osetila koliko deca mogu da budu surova. Gađali su me i nazivali “Bosančurom” samo zato što sam rođena u Sarajevu. No, i to iskustvo bilo je važno, jer me je naučilo da ljudi samo traže razlog, makar i nebitan, da spuste nekog. Često pomislim da je naša sredina veoma ogorčena i da ne prašta uspeh. Bila sam “skroz odličan” đak, mislim da je to mnogima bolo oči.

Školske drugove koji su je omalovažavali kasnije nije sretala, ali je sigurna da nisu daleko dogurali, a evo i zašto:

‒ Misli se da do uspeha vodi samo ambicija, ali verujte mi da ga zlobne osobe nikada ne ostvare. Da bi čovek uspeo, potrebna mu je pomoć, a niko ne želi da pomogne lošim, bahatim i bezobraznim ljudima. Njih jedva čekaju da gurnu dole, odakle su i došli.